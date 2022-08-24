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Мэр Горловки сообщил о смерти мирного жителя после обстрела поселка в ДНР

Мэр Горловки сообщил о смерти мирного жителя после обстрела поселка в ДНР - РИА Новости, 24.08.2022

Мэр Горловки сообщил о смерти мирного жителя после обстрела поселка в ДНР

Мирный житель, раненный в ходе обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Изотова в ДНР, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T00:27

2022-08-24T00:27

2022-08-24T00:27

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Мирный житель, раненный в ходе обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Изотова в ДНР, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее он заявлял, что мирный житель получил ранение в результате обстрела."К величайшему сожалению, раненый укронацистами житель горловского посёлка шахты имени Н. А. Изотова скончался. Вечная память погибшему", - написал Приходько в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика