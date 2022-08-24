https://ria.ru/20220824/svinina-1811934570.html

Во Франции ожидают подорожания свинины

Во Франции ожидают подорожания свинины - РИА Новости, 24.08.2022

Во Франции ожидают подорожания свинины

Во Франции в ближайшие недели ожидается подорожание свинины из-за экономического кризиса и инфляции, от 10% до 30% свиноферм могут прекратить работу, сообщает в РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:04

2022-08-24T19:04

2022-08-24T19:04

экономика

цены на нефть

франция

бретань

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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Во Франции в ближайшие недели ожидается подорожание свинины из-за экономического кризиса и инфляции, от 10% до 30% свиноферм могут прекратить работу, сообщает в среду телеканал BFM Business.Отмечается, что свинина до сих пор оставалась наименее затронутым инфляцией видом мяса. За последние месяцы во Франции дорожали только птица, говядина и телятина.Так, по данным Национального института статистики (Insee), птица за год подорожала на 14,6%, баранина - на 10,5%, говядина и телятина - на 10,2%, цены на свинину выросли только на 7,3%.Как сообщает телеканал, в конце июля прошлого года рост цен на свинину достиг 1,86 евро за килограмм, побив рекорд марта 2001 года. В эту же среду стоимость свинины уже преодолела отметку в 2 евро за килограмм на рынке в городе Плерен во французском регионе Бретань. Отмечается, что это связано с ростом цен, вызванных инфляцией и экономическим кризисом.С января 2022 года свинина, стоившая 1,25 евро за килограмм, уже выросла в цене на 60%. Ожидается, что рост цен на этот вид мяса продолжится в ближайшие недели. В настоящее время спрос на свинину увеличивается, однако предложение - сильно снижается.Кроме того, в критическом положении находятся 10 тысяч французских свиноферм, из них около 10-30% могут прекратить существование в ближайшие месяцы из-за сильного роста производственных затрат.Ранее Национальный институт статистики сообщал, что годовая инфляция во Франции в июле выросла до 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года.

https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811915255.html

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экономика, цены на нефть, франция, бретань