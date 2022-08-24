https://ria.ru/20220824/subsidii-1811762363.html

В Приморье хлебопекам направили 16 миллионов рублей субсидий

В Приморье хлебопекам направили 16 миллионов рублей субсидий - РИА Новости, 24.08.2022

В Приморье хлебопекам направили 16 миллионов рублей субсидий

Власти Приморья с начала года направили местным хлебопекам субсидии на 16 миллионов рублей в рамках государственной поддержки на производство социальных сортов... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:51

2022-08-24T10:51

2022-08-24T10:51

россия

экономика

приморский край

владивосток

дальнегорск

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили местным хлебопекам субсидии на 16 миллионов рублей в рамках государственной поддержки на производство социальных сортов хлеба, сообщает правительство региона.По информации регионального министерства сельского хозяйства, субсидии из краевого бюджета получили предприятия Уссурийска, Арсеньева, Дальнегорска, Владивостока, Спасска-Дальнего, Партизанска, Михайловского, Спасского районов, Хасанского муниципального округа."С начала года субсидии на сумму 16 миллионов рублей получили 13 хлебопекарных предприятий края. Государственная поддержка способствует повышению рентабельности хлебопекарной отрасли и снижению экономической нагрузки на предприятия в условиях санкций", – приводятся слова главы министерства Андрея Бронца.За тонну произведенного и проданного хлеба со сроком хранения не более пяти дней хлебопекам предусмотрена субсидия в размере 2,5 тысячи рублей.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220808/sortirovka-1807921511.html

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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приморский край

владивосток

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уссурийск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, приморский край, владивосток, дальнегорск, уссурийск