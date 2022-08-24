https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811825501.html

Строительство Восточного обхода Липецка завершится в 2024 году

Строительство Восточного обхода Липецка завершится в 2024 году - РИА Новости, 24.08.2022

Строительство Восточного обхода Липецка завершится в 2024 году

Власти Липецкой области заключили контракт на строительство последнего участка Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:17

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Власти Липецкой области заключили контракт на строительство последнего участка Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра; работы завершатся в декабре 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, завершение проекта будет проведено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По условиям контракта, подрядчику предстоит в срок до 15 декабря 2024 года построить 4,2 километра двухполосной автомобильной дороги второй технической категории – от развязки на Грязинской трассе через Казинку до Матырского водохранилища, 1,5 километра съездов с развязки, а также мост длиной 364,5 метра. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что вторая очередь Восточного обхода Липецка соединит трассу Липецк-Грязи с Р-119 "Орёл-Тамбов", улучшит межрегиональные транспортные связи и поможет вывести транзитный транспорт за пределы города. Кроме того, новый участок упростит логистику для грузового транспорта предприятий особой экономической зоны "Липецк" и свяжет ее с аэропортом, также водители смогут проще и быстрее попадать на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий"."Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20220824/remont-1811797747.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов