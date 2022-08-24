https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811825501.html
Строительство Восточного обхода Липецка завершится в 2024 году
Строительство Восточного обхода Липецка завершится в 2024 году - РИА Новости, 24.08.2022
Строительство Восточного обхода Липецка завершится в 2024 году
Власти Липецкой области заключили контракт на строительство последнего участка Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:17
2022-08-24T14:17
2022-08-24T14:17
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Власти Липецкой области заключили контракт на строительство последнего участка Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра; работы завершатся в декабре 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, завершение проекта будет проведено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По условиям контракта, подрядчику предстоит в срок до 15 декабря 2024 года построить 4,2 километра двухполосной автомобильной дороги второй технической категории – от развязки на Грязинской трассе через Казинку до Матырского водохранилища, 1,5 километра съездов с развязки, а также мост длиной 364,5 метра. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что вторая очередь Восточного обхода Липецка соединит трассу Липецк-Грязи с Р-119 "Орёл-Тамбов", улучшит межрегиональные транспортные связи и поможет вывести транзитный транспорт за пределы города. Кроме того, новый участок упростит логистику для грузового транспорта предприятий особой экономической зоны "Липецк" и свяжет ее с аэропортом, также водители смогут проще и быстрее попадать на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий"."Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20220824/remont-1811797747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Власти Липецкой области заключили контракт на строительство последнего участка Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра; работы завершатся в декабре 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, завершение проекта будет проведено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По условиям контракта, подрядчику предстоит в срок до 15 декабря 2024 года построить 4,2 километра двухполосной автомобильной дороги второй технической категории – от развязки на Грязинской трассе через Казинку до Матырского водохранилища, 1,5 километра съездов с развязки, а также мост длиной 364,5 метра. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.
Артамонов отметил, что вторая очередь Восточного обхода Липецка
соединит трассу Липецк-Грязи с Р-119 "Орёл-Тамбов", улучшит межрегиональные транспортные связи и поможет вывести транзитный транспорт за пределы города. Кроме того, новый участок упростит логистику для грузового транспорта предприятий особой экономической зоны "Липецк
" и свяжет ее с аэропортом, также водители смогут проще и быстрее попадать на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".
"Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.