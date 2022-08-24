https://ria.ru/20220824/spg-1811830307.html

Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ

Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2022

Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ

Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:28

2022-08-24T14:28

2022-08-24T14:43

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, сообщает газета Telegraph.Ранее СМИ сообщали возобновлении импорта австралийского СПГ британскими предприятиями на фоне энергетического кризиса в Европе.Британия и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, европа, россия, сша