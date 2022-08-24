14:28 24.08.2022 (обновлено: 14:43 24.08.2022)
Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ
Telegraph: танкер с австралийским СПГ прибыл в Великобританию впервые с 2016 года
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, сообщает газета Telegraph.
Ранее СМИ сообщали возобновлении импорта австралийского СПГ британскими предприятиями на фоне энергетического кризиса в Европе.
"Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн", - пишет издание.
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