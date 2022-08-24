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Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
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Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ
Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ
Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:28
2022-08-24T14:43
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, сообщает газета Telegraph.Ранее СМИ сообщали возобновлении импорта австралийского СПГ британскими предприятиями на фоне энергетического кризиса в Европе.Британия и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, владимир путин, европа, россия, сша
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Россия, США
14:28 24.08.2022 (обновлено: 14:43 24.08.2022)
 
Британия впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии, сообщили СМИ

Telegraph: танкер с австралийским СПГ прибыл в Великобританию впервые с 2016 года

© AFP 2022 / Daniel LealРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Великобритании
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, сообщает газета Telegraph.
Ранее СМИ сообщали возобновлении импорта австралийского СПГ британскими предприятиями на фоне энергетического кризиса в Европе.
"Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн", - пишет издание.
Британия и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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