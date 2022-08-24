https://ria.ru/20220824/spetsoperatsiya-1811752378.html

Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации

Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации - РИА Новости, 24.08.2022

Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации

Необходимость проведения специальной военной операции на Украине была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:27

2022-08-24T10:27

2022-08-24T10:27

в мире

шос

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810280666_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_31ea7a5f2fd18f1cf963ce1ca0885b61.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Необходимость проведения специальной военной операции на Украине была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.По словам министра, специальная военная операция "идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены".

https://ria.ru/20220824/nastuplenie-1811751902.html

донбасс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шос, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, киев