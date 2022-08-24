https://ria.ru/20220824/spetsoperatsiya-1811752378.html
Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации
Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации
Необходимость проведения специальной военной операции на Украине была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:27
2022-08-24T10:27
2022-08-24T10:27
в мире
шос
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
киев
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Необходимость проведения специальной военной операции на Украине была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.По словам министра, специальная военная операция "идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены".
https://ria.ru/20220824/nastuplenie-1811751902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, киев
В мире, ШОС, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс, Киев
Шойгу рассказал, чем была продиктована необходимость спецоперации
Шойгу: необходимость спецоперации была продиктована угрозами Донбассу со стороны Киева