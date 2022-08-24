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В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"
В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой" - РИА Новости, 24.08.2022
В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"
Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:11
2022-08-24T10:11
2022-08-24T10:11
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности использовать ядерное оружие похоже на ситуацию "обезьяны с гранатой", сказал РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее Трасс, которая борется за пост премьера Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Это типичный пример "обезьяны с гранатой" - от нее можно ожидать чего угодно", - отметил политик.По его мнению, Трасс представляет опасность не только для России, но и для самой Великобритании и всего мира.
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в мире, россия, великобритания, лиз трасс, сергей цеков
В мире, Россия, Великобритания, Лиз Трасс, Сергей Цеков
В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"
Сенатор Цеков сравнил заявление Трасс о применении ядерного оружия с обезьяной с гранатой