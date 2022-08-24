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В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой" - РИА Новости, 24.08.2022
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В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"
В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой" - РИА Новости, 24.08.2022
В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"
Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:11
2022-08-24T10:11
в мире
россия
великобритания
лиз трасс
сергей цеков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности использовать ядерное оружие похоже на ситуацию "обезьяны с гранатой", сказал РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее Трасс, которая борется за пост премьера Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Это типичный пример "обезьяны с гранатой" - от нее можно ожидать чего угодно", - отметил политик.По его мнению, Трасс представляет опасность не только для России, но и для самой Великобритании и всего мира.
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в мире, россия, великобритания, лиз трасс, сергей цеков
В мире, Россия, Великобритания, Лиз Трасс, Сергей Цеков
10:11 24.08.2022
 
В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"

Сенатор Цеков сравнил заявление Трасс о применении ядерного оружия с обезьяной с гранатой

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности использовать ядерное оружие похоже на ситуацию "обезьяны с гранатой", сказал РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее Трасс, которая борется за пост премьера Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
"Это типичный пример "обезьяны с гранатой" - от нее можно ожидать чего угодно", - отметил политик.
По его мнению, Трасс представляет опасность не только для России, но и для самой Великобритании и всего мира.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
02:13
Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России
 
В миреРоссияВеликобританияЛиз ТрассСергей Цеков
 
 
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