https://ria.ru/20220824/sovfed-1811747583.html

В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"

В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой" - РИА Новости, 24.08.2022

В Совфеде сравнили Лиз Трасс с "обезьяной с гранатой"

Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:11

2022-08-24T10:11

2022-08-24T10:11

в мире

россия

великобритания

лиз трасс

сергей цеков

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидатура Лиз Трасс на пост британского премьера представляет опасность не только для России, но и для Европы и всего мира, ее заявление о готовности использовать ядерное оружие похоже на ситуацию "обезьяны с гранатой", сказал РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее Трасс, которая борется за пост премьера Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Это типичный пример "обезьяны с гранатой" - от нее можно ожидать чего угодно", - отметил политик.По его мнению, Трасс представляет опасность не только для России, но и для самой Великобритании и всего мира.

https://ria.ru/20220824/velikobritaniya-1811718641.html

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в мире, россия, великобритания, лиз трасс, сергей цеков