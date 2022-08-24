18:16 24.08.2022 (обновлено: 18:38 24.08.2022)
Россия готова развивать с Китаем двустороннюю торговлю промпродукцией
Мантуров: Россия готова развивать с Китаем импорт и экспорт промышленной продукции
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия готова развивать с Китаем импорт и экспорт промышленной продукции, кооперация между странами сейчас важна, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба правительства.
"Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Ее доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны", - отметил он по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое было проведено в онлайн-формате с секретарем партийного комитета министерства промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлуна.
При этом Мантуров подчеркнул важность развития промышленной кооперации между двумя странами.
В рамках заседания основное внимание уделено актуальным вопросам и перспективам сотрудничества в значимых отраслях. Достигнуты договоренности, направленные на продвижение взаимовыгодных проектов в приоритетных сферах, уточнили в пресс-службе кабмина.
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