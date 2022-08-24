https://ria.ru/20220824/sotrudnichestvo-1811921705.html

Россия готова развивать с Китаем двустороннюю торговлю промпродукцией

Россия готова развивать с Китаем двустороннюю торговлю промпродукцией - РИА Новости, 24.08.2022

Россия готова развивать с Китаем двустороннюю торговлю промпродукцией

Россия готова развивать с Китаем импорт и экспорт промышленной продукции, кооперация между странами сейчас важна, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:16

2022-08-24T18:16

2022-08-24T18:38

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия готова развивать с Китаем импорт и экспорт промышленной продукции, кооперация между странами сейчас важна, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба правительства."Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Ее доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны", - отметил он по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое было проведено в онлайн-формате с секретарем партийного комитета министерства промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлуна.При этом Мантуров подчеркнул важность развития промышленной кооперации между двумя странами.В рамках заседания основное внимание уделено актуальным вопросам и перспективам сотрудничества в значимых отраслях. Достигнуты договоренности, направленные на продвижение взаимовыгодных проектов в приоритетных сферах, уточнили в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20220820/neft-1811021905.html

китай

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, китай, россия