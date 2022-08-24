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Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область
Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область - РИА Новости, 24.08.2022
Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область
Президент РФ Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Моквы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:50
2022-08-24T16:24
рязанская область
москва
происшествия
политика
владимир путин
дмитрий григоренко
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Моквы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами.Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны предложил президенту поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить, как там работают московские спасатели."Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур", - отреагировал президент.Ранее президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с пожарами, посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить. Григоренко сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад. Путин также сообщил, что переговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и попросил его тоже посетить эти регионы.
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рязанская область, москва, происшествия, политика, владимир путин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, россия, рязань
Рязанская область, Москва, Происшествия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Россия, Рязань
12:50 24.08.2022 (обновлено: 16:24 24.08.2022)
 
Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область

Президент Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Собянина в Рязанскую область

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Моквы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами.
Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны предложил президенту поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить, как там работают московские спасатели.
"Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур", - отреагировал президент.
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с пожарами, посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить. Григоренко сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад. Путин также сообщил, что переговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и попросил его тоже посетить эти регионы.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ перед тушением природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:47
В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин
 
Рязанская областьМоскваПроисшествияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинРоссияРязань
 
 
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