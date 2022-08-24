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Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область

Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область - РИА Новости, 24.08.2022

Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область

Президент РФ Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Моквы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:50

2022-08-24T12:50

2022-08-24T16:24

рязанская область

москва

происшествия

политика

владимир путин

дмитрий григоренко

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Моквы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами.Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны предложил президенту поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить, как там работают московские спасатели."Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур", - отреагировал президент.Ранее президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с пожарами, посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить. Григоренко сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад. Путин также сообщил, что переговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и попросил его тоже посетить эти регионы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рязанская область, москва, происшествия, политика, владимир путин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, россия, рязань