https://ria.ru/20220824/sklad-1811939283.html
На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля
На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля - РИА Новости, 24.08.2022
На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля
Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:29
2022-08-24T19:29
2022-08-24T19:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Изначально пламени не было видно, однако через некоторое время огонь охватил кровлю. Произошло частичное обрушение с лицевой стороны здания, раздался характерный звук.Горение по-прежнему продолжается. Из-под крыши здания виден чёрный едкий дым.Ранее в среду сообщалось, что на складе на северо-востоке Москвы произошел пожар. По последним данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут более 150 человек. В 18.33 пожар локализован.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
19:29 24.08.2022 (обновлено: 19:42 24.08.2022)
На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля
На горящем складе на северо-востоке Москвы произошло частичное обрушение кровли