https://ria.ru/20220824/sklad-1811939283.html

На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля

На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля - РИА Новости, 24.08.2022

На горящем складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля

Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:29

2022-08-24T19:29

2022-08-24T19:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Изначально пламени не было видно, однако через некоторое время огонь охватил кровлю. Произошло частичное обрушение с лицевой стороны здания, раздался характерный звук.Горение по-прежнему продолжается. Из-под крыши здания виден чёрный едкий дым.Ранее в среду сообщалось, что на складе на северо-востоке Москвы произошел пожар. По последним данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут более 150 человек. В 18.33 пожар локализован.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва