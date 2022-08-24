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В Швеции предложили ввести базовую военную подготовку для совершеннолетних - РИА Новости, 24.08.2022
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В Швеции предложили ввести базовую военную подготовку для совершеннолетних
В Швеции предложили ввести базовую военную подготовку для совершеннолетних - РИА Новости, 24.08.2022
В Швеции предложили ввести базовую военную подготовку для совершеннолетних
В шведской либеральной партии предложили ввести обязательную базовую военную подготовку в стране для всех граждан, которым исполнилось 18 лет, сообщил телеканал РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:45
2022-08-24T23:45
в мире
швеция
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В шведской либеральной партии предложили ввести обязательную базовую военную подготовку в стране для всех граждан, которым исполнилось 18 лет, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителя партии по вопросам обороны Аллана Видмана.Отмечается, что, в соответствии с предложением, срок базовой военно подготовки составит три месяца."Если нападающий знает, что он столкнется не только с силами обороны, но и с сопротивлением целого народа, это будет сильным сдерживающим фактором для этого нападающего", - приводит телеканал слова Видмана. Он, однако, не уточнил, о каком нападающем идет речь.По словам Видмана, такая мера также поможет укрепить здоровье населения.По данным телеканала, в этом году военную службу проходят 5,5 тысячи человек.
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в мире, швеция
В мире, Швеция
23:45 24.08.2022
 
В Швеции предложили ввести базовую военную подготовку для совершеннолетних

Шведские либералы предложили ввести базовую военную подготовку для совершеннолетних

© Flickr / Richard HopkinsШведская королевская стража
Шведская королевская стража - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Flickr / Richard Hopkins
Шведская королевская стража. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В шведской либеральной партии предложили ввести обязательную базовую военную подготовку в стране для всех граждан, которым исполнилось 18 лет, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителя партии по вопросам обороны Аллана Видмана.
Отмечается, что, в соответствии с предложением, срок базовой военно подготовки составит три месяца.
"Если нападающий знает, что он столкнется не только с силами обороны, но и с сопротивлением целого народа, это будет сильным сдерживающим фактором для этого нападающего", - приводит телеканал слова Видмана. Он, однако, не уточнил, о каком нападающем идет речь.
По словам Видмана, такая мера также поможет укрепить здоровье населения.
По данным телеканала, в этом году военную службу проходят 5,5 тысячи человек.
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