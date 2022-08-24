https://ria.ru/20220824/shotlandiya-1811910342.html

В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов

В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов - РИА Новости, 24.08.2022

В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов

Забастовки мусорщиков распространились со столицы Шотландии Эдинбурга на всю страну, в том числе и на такие крупные города, как Глазго и Данди, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:38

2022-08-24T17:38

2022-08-24T17:59

в мире

эдинбург (город)

великобритания

глазго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811911351_0:223:3072:1950_1920x0_80_0_0_3654c9df260275e709e6c1d7700cbf60.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Забастовки мусорщиков распространились со столицы Шотландии Эдинбурга на всю страну, в том числе и на такие крупные города, как Глазго и Данди, сообщает британская газета Daily Mail.Ранее рабочие служб утилизации отходов в Эдинбурге, состоящие в профсоюзах Unite и GMB, вышли на забастовку 18 августа после отказа принять предложения от местных органов власти о повышении заработной платы на 3,5% и 5%. Забастовка продлится до следующего вторника, 30 августа.Как сообщает издание, с сегодняшнего дня в этой инициативе примут участие рабочие уже из 13 муниципалитетов, включая Глазго, Данди и Абердин.Daily Mail также опубликовала ряд фотоснимков, на которых видны переполненные мусорные контейнеры и баки, горы неубранного мусора и грязные улицы Эдинбурга.Ранее газета отмечала, что эта забастовка выпала как раз на период проведения в столице Шотландии ежегодного фестиваля искусств "Фриндж", на который приезжает множество туристов. Это в разы усугубляет ситуацию с мусором, поскольку на улицах скапливаются упаковки от еды на вынос, которая популярна среди туристов.В связи с приостановкой сбора и вывозом мусора, а также закрытием центров по переработке отходов власти Эдинбурга рекомендовали жителям хранить мусор дома, ранее сообщила шотландская газета Scotsman. Городской совет Глазго также призвал граждан "уменьшать количество производимого мусора" и хранить его дома, пишет Daily Mail.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808760521.html

https://ria.ru/20220731/referendum-1806158257.html

эдинбург (город)

великобритания

глазго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эдинбург (город), великобритания, глазго