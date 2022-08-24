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В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов - РИА Новости, 24.08.2022
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В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов
В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов - РИА Новости, 24.08.2022
В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов
Забастовки мусорщиков распространились со столицы Шотландии Эдинбурга на всю страну, в том числе и на такие крупные города, как Глазго и Данди, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:38
2022-08-24T17:59
в мире
эдинбург (город)
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глазго
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Забастовки мусорщиков распространились со столицы Шотландии Эдинбурга на всю страну, в том числе и на такие крупные города, как Глазго и Данди, сообщает британская газета Daily Mail.Ранее рабочие служб утилизации отходов в Эдинбурге, состоящие в профсоюзах Unite и GMB, вышли на забастовку 18 августа после отказа принять предложения от местных органов власти о повышении заработной платы на 3,5% и 5%. Забастовка продлится до следующего вторника, 30 августа.Как сообщает издание, с сегодняшнего дня в этой инициативе примут участие рабочие уже из 13 муниципалитетов, включая Глазго, Данди и Абердин.Daily Mail также опубликовала ряд фотоснимков, на которых видны переполненные мусорные контейнеры и баки, горы неубранного мусора и грязные улицы Эдинбурга.Ранее газета отмечала, что эта забастовка выпала как раз на период проведения в столице Шотландии ежегодного фестиваля искусств "Фриндж", на который приезжает множество туристов. Это в разы усугубляет ситуацию с мусором, поскольку на улицах скапливаются упаковки от еды на вынос, которая популярна среди туристов.В связи с приостановкой сбора и вывозом мусора, а также закрытием центров по переработке отходов власти Эдинбурга рекомендовали жителям хранить мусор дома, ранее сообщила шотландская газета Scotsman. Городской совет Глазго также призвал граждан "уменьшать количество производимого мусора" и хранить его дома, пишет Daily Mail.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808760521.html
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в мире, эдинбург (город), великобритания, глазго
В мире, Эдинбург (город), Великобритания, Глазго
17:38 24.08.2022 (обновлено: 17:59 24.08.2022)
 
В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов

Daily Mail: забастовки мусорщиков распространились со столицы Шотландии на всю страну

© AFP 2022 / Andy BuchananМусор на улице Эдинбурга во время забастовки работников служб утилизации отходов. 23 августа 2022
Мусор на улице Эдинбурга во время забастовки работников служб утилизации отходов. 23 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Andy Buchanan
Мусор на улице Эдинбурга во время забастовки работников служб утилизации отходов. 23 августа 2022
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Забастовки мусорщиков распространились со столицы Шотландии Эдинбурга на всю страну, в том числе и на такие крупные города, как Глазго и Данди, сообщает британская газета Daily Mail.
Ранее рабочие служб утилизации отходов в Эдинбурге, состоящие в профсоюзах Unite и GMB, вышли на забастовку 18 августа после отказа принять предложения от местных органов власти о повышении заработной платы на 3,5% и 5%. Забастовка продлится до следующего вторника, 30 августа.
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Как сообщает издание, с сегодняшнего дня в этой инициативе примут участие рабочие уже из 13 муниципалитетов, включая Глазго, Данди и Абердин.
Daily Mail также опубликовала ряд фотоснимков, на которых видны переполненные мусорные контейнеры и баки, горы неубранного мусора и грязные улицы Эдинбурга.
Ранее газета отмечала, что эта забастовка выпала как раз на период проведения в столице Шотландии ежегодного фестиваля искусств "Фриндж", на который приезжает множество туристов. Это в разы усугубляет ситуацию с мусором, поскольку на улицах скапливаются упаковки от еды на вынос, которая популярна среди туристов.
В связи с приостановкой сбора и вывозом мусора, а также закрытием центров по переработке отходов власти Эдинбурга рекомендовали жителям хранить мусор дома, ранее сообщила шотландская газета Scotsman. Городской совет Глазго также призвал граждан "уменьшать количество производимого мусора" и хранить его дома, пишет Daily Mail.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.
В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.
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