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Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Подмосковья
Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 24.08.2022
Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Подмосковья
Общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:41
2022-08-24T13:41
2022-08-24T13:41
новости подмосковья
строительство
школа
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Площадь новой трехэтажной школы на территории ЖК "Пригород Лесное" составит 13,6 тысячи квадратных метров. Помимо основных учебных кабинетов, запроектированы специализированные – для изучения иностранных языков, химии, информатики и биологии."Строительство школы девелопер группа "Самолет" планирует завершить в 2024 году", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, школа, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Строительство, Школа, Московская область (Подмосковье)