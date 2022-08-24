https://ria.ru/20220824/shkola-1811814822.html

Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Подмосковья

Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 24.08.2022

Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Подмосковья

Общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:41

2022-08-24T13:41

2022-08-24T13:41

новости подмосковья

строительство

школа

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Площадь новой трехэтажной школы на территории ЖК "Пригород Лесное" составит 13,6 тысячи квадратных метров. Помимо основных учебных кабинетов, запроектированы специализированные – для изучения иностранных языков, химии, информатики и биологии."Строительство школы девелопер группа "Самолет" планирует завершить в 2024 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220823/zhkkh-1811679840.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство, школа, московская область (подмосковье)