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Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке
Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022
Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке
Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:43
2022-08-24T20:43
2022-08-24T20:43
в мире
иран
сша
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько недель назад, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Ранее в среду госдепартамент объявил, что США изучили соображения Ирана касательно предложений по ядерной сделке и передали свою письменную реакцию в Евросоюз.
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в мире, иран, сша, джон кирби
В мире, Иран, США, Джон Кирби
Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке
Джон Кирбин заявил, что Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке