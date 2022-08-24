https://ria.ru/20220824/sdelka-1811953379.html

Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке

Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022

Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке

Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:43

2022-08-24T20:43

2022-08-24T20:43

в мире

иран

сша

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803518675_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0588d246eac3879575b5243593f9233b.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько недель назад, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Ранее в среду госдепартамент объявил, что США изучили соображения Ирана касательно предложений по ядерной сделке и передали свою письменную реакцию в Евросоюз.

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, джон кирби