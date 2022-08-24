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Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022
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Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке
Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022
Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке
Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:43
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в мире
иран
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько недель назад, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Ранее в среду госдепартамент объявил, что США изучили соображения Ирана касательно предложений по ядерной сделке и передали свою письменную реакцию в Евросоюз.
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в мире, иран, сша, джон кирби
В мире, Иран, США, Джон Кирби
20:43 24.08.2022
 
Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке

Джон Кирбин заявил, что Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько недель назад, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Это правда, что Иран согласился сделать ряд уступок, позволивших нам добиться тех результатов, которые мы имеем сейчас. На данный момент мы ближе к соглашению, чем пару недель назад", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Ранее в среду госдепартамент объявил, что США изучили соображения Ирана касательно предложений по ядерной сделке и передали свою письменную реакцию в Евросоюз.
 
В миреИранСШАДжон Кирби
 
 
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