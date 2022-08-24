https://ria.ru/20220824/schelkovo-1811913732.html

В Щелково в субботу отпразднуют день города

В Щелково в субботу отпразднуют день города - РИА Новости, 24.08.2022

В Щелково в субботу отпразднуют день города

День города Щелково состоится в последнюю субботу месяца - 27 августа 2022 года, говорится в сообщении "Информационного центра" городского округа Щелково. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:49

2022-08-24T17:49

2022-08-24T18:10

щелково

праздник

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ЩЕЛКОВО, 24 авг – РИА Новости. День города Щелково состоится в последнюю субботу месяца - 27 августа 2022 года, говорится в сообщении "Информационного центра" городского округа Щелково.Жителей и гостей округа ждут интерактивные зоны, выступления артистов, выставки, лекции, конкурсы, мастер-классы, игры и лаунж-зоны. Праздник охватит три городские локации: Щёлковский Парк культуры и отдыха, улицу Пушкина и площадь Ленина.С 12 часов дня в городском парке пройдут мастер-классы, выступят цирковые артисты, состоятся розыгрыши, концертная программа и выступление уличного театра. Одну из главных улиц города – улицу Пушкина – наполнят разнообразные активности. Среди развлечений будут сеанс одновременной игры в шахматы, детская зона с аквагримом и научными опытами, мастер-класс от эко-сообщества "Среда Роста", летний читальный зал, краеведческая выставка и выступление солистов вокального объединения SOLO.Главной площадкой Дня города Щелково в этом году станет площадь Ленина. Начиная с 16 часов дня для всех гостей праздника выступят творческие коллективы со всего городского округа. Хэдлайнеры выйдут на сцену в 19:00. В этом году для жителей Щёлкова выступят Артём Качер, группа REFLEX и Мари Краймбрери.Праздничная программа завершится традиционным фейерверком. В этом году небо озарят 600 залпов. На протяжении 7 минут жители и гости округа будут наблюдать феерию красок в ночном небе Щелкова.

https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811804942.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, праздник