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СМИ: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии - РИА Новости, 24.08.2022
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СМИ: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии
СМИ: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии - РИА Новости, 24.08.2022
СМИ: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии
Новый оператор проекта "Сахалин-2" - компания "Сахалинская энергия" - отменил поставку сжиженного природного газа (СПГ) по крайней мере одному азиатскому... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:47
2022-08-24T13:31
россия
сахалин-2
sakhalin energy
экономика
природный газ
сжиженный природный газ
в мире
азия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый оператор проекта "Сахалин-2" - компания "Сахалинская энергия" - отменил поставку сжиженного природного газа (СПГ) по крайней мере одному азиатскому покупателю из-за проблем с оплатой и задержек с подписанием пересмотренных контрактов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров."Сахалинская энергия", новый оператор, созданный Москвой для усиления контроля над предприятием по производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке России, отменил поставку по крайней мере одному покупателю в Северной Азии из-за вопросов оплаты, а также задержек с подписанием пересмотренных контрактов", - пишет Блумберг.ООО "Сахалинская энергия" официально приступило к работе как новый оператор проекта 19 августа. Тогда, по данным агентства, покупателям было предложено заключить новые сделки и направлять платежи в московские банки. По словам его собеседников, лишь немногие покупатели подписали пересмотренные контракты, что может поставить под угрозу поставки сжиженного газа на рынки, включая Японию и Южную Корею."Сахалинская энергия", как отмечал Блумберг, предложила своим покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
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россия, сахалин-2, sakhalin energy, экономика, природный газ, сжиженный природный газ, в мире, азия
Россия, Сахалин-2, Sakhalin Energy, Экономика, Природный газ, сжиженный природный газ, В мире, Азия
12:47 24.08.2022 (обновлено: 13:31 24.08.2022)
 
СМИ: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии

Bloomberg: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии

© AP PhotoТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый оператор проекта "Сахалин-2" - компания "Сахалинская энергия" - отменил поставку сжиженного природного газа (СПГ) по крайней мере одному азиатскому покупателю из-за проблем с оплатой и задержек с подписанием пересмотренных контрактов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров.
"Сахалинская энергия", новый оператор, созданный Москвой для усиления контроля над предприятием по производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке России, отменил поставку по крайней мере одному покупателю в Северной Азии из-за вопросов оплаты, а также задержек с подписанием пересмотренных контрактов", - пишет Блумберг.
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ООО "Сахалинская энергия" официально приступило к работе как новый оператор проекта 19 августа. Тогда, по данным агентства, покупателям было предложено заключить новые сделки и направлять платежи в московские банки. По словам его собеседников, лишь немногие покупатели подписали пересмотренные контракты, что может поставить под угрозу поставки сжиженного газа на рынки, включая Японию и Южную Корею.
"Сахалинская энергия", как отмечал Блумберг, предложила своим покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
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РоссияСахалин-2Sakhalin EnergyЭкономикаПриродный газсжиженный природный газВ миреАзия
 
 
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