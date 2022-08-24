https://ria.ru/20220824/sakhalin-1811763719.html

В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 24.08.2022

В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:31

2022-08-24T14:31

2022-08-24T14:31

туризм

туризм

сахалин

новости - туризм

туристы

южно-сахалинск

аэропорт

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150198/53/1501985371_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_2132829030dbf8516b87f4854938897d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко."Сегодня мы дали старт началу строительства новой взлетно-посадочной полосы в главной воздушной гавани Сахалина. Это поистине историческое событие", – написал глава региона в Telegram-канале.Он отметил, что существующей полосе почти 60 лет, и она практически исчерпала свой ресурс. Регион вышел с инициативой к федеральным властям о необходимости строительства новой ВПП, и это предложение поддержали."Новая взлетно-посадочная полоса будет построена по всем современным стандартам. Она повысит безопасность полетов, а также обеспечит прием всех типов воздушных судов. Это значит, что они смогут перевозить еще больше пассажиров, появятся новые маршруты", – написал Лимаренко. По его словам, работы по строительству полосы завершатся в 2024 году.

https://ria.ru/20220823/sakhalin-1811663971.html

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сахалин, новости - туризм, туристы, южно-сахалинск, аэропорт, куда можно лететь