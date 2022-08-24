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В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 24.08.2022
В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:31
2022-08-24T14:31
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко."Сегодня мы дали старт началу строительства новой взлетно-посадочной полосы в главной воздушной гавани Сахалина. Это поистине историческое событие", – написал глава региона в Telegram-канале.Он отметил, что существующей полосе почти 60 лет, и она практически исчерпала свой ресурс. Регион вышел с инициативой к федеральным властям о необходимости строительства новой ВПП, и это предложение поддержали."Новая взлетно-посадочная полоса будет построена по всем современным стандартам. Она повысит безопасность полетов, а также обеспечит прием всех типов воздушных судов. Это значит, что они смогут перевозить еще больше пассажиров, появятся новые маршруты", – написал Лимаренко. По его словам, работы по строительству полосы завершатся в 2024 году.
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Туризм, Туризм, Сахалин, Новости - Туризм, туристы, Южно-Сахалинск, Аэропорт, куда можно лететь
14:31 24.08.2022
 
В аэропорту Сахалина началось строительство новой взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСмотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса Горный воздух на горе Большевик в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко.
"Сегодня мы дали старт началу строительства новой взлетно-посадочной полосы в главной воздушной гавани Сахалина. Это поистине историческое событие", – написал глава региона в Telegram-канале.
Он отметил, что существующей полосе почти 60 лет, и она практически исчерпала свой ресурс. Регион вышел с инициативой к федеральным властям о необходимости строительства новой ВПП, и это предложение поддержали.
"Новая взлетно-посадочная полоса будет построена по всем современным стандартам. Она повысит безопасность полетов, а также обеспечит прием всех типов воздушных судов. Это значит, что они смогут перевозить еще больше пассажиров, появятся новые маршруты", – написал Лимаренко. По его словам, работы по строительству полосы завершатся в 2024 году.
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