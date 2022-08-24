https://ria.ru/20220824/rovenki-1811950528.html
Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР
Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР - РИА Новости, 24.08.2022
Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР
Специалисты из Республики Коми готовят к учебному году школу и детские сады подшефного города Ровеньки Луганской Народной Республики, ремонтируют котельные и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:28
2022-08-24T20:28
2022-08-24T20:28
общество
жкх
луганская народная республика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Специалисты из Республики Коми готовят к учебному году школу и детские сады подшефного города Ровеньки Луганской Народной Республики, ремонтируют котельные и теплотрассы, а также восстанавливают здания городской больницы и поликлиники, рассказал глава российского региона Владимир Уйба.Уйба добавил также, что силами специалистов из Коми ремонтируется кровля городского стационара, также идет замена окон и дверных блоков в здании поликлиники.По словам главы Коми, работы по подготовке необходимой инфраструктуры к отопительному сезону планируется завершить "в ближайшую неделю", а школа будет готова к работе 20 сентября. При этом, по его словам, темпы восстановительных работ в школе наращиваются, чтобы период дистанционного обучения детей был минимальным.Уйба добавил также, что жители города Ровеньки искренне признательны за помощь."Я постоянно на улицах встречаюсь с жителями Ровеньков на наших объектах, и жители подходят и благодарят, даже не зная, что я губернатор, (но) зная, что в Ровеньках работает Республика Коми", - заключил он.В июне глава Коми и глава администрации города Ровеньки в ЛНР Андрей Рубанцов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, региональные специалисты помогут подготовить городское хозяйство к отопительному сезону, а школы - к новому учебному году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, луганская народная республика
Общество, ЖКХ, Луганская Народная Республика
Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР
Уйба: специалисты из Коми готовят школу и детсады города Ровеньки в ЛНР к учебному году
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Специалисты из Республики Коми готовят к учебному году школу и детские сады подшефного города Ровеньки Луганской Народной Республики, ремонтируют котельные и теплотрассы, а также восстанавливают здания городской больницы и поликлиники, рассказал глава российского региона Владимир Уйба.
"С середины июля… работает шесть бригад… Это бригады, которые занимаются подготовкой котельных и теплотрасс к отопительному периоду, и… бригады, которые устанавливают окна в школе и трех детских садах, ремонтируют кровлю", - сказал он в видеообращении, записанном в ходе визита в Ровеньки в среду и опубликованном в соцсетях главы Коми.
Уйба добавил также, что силами специалистов из Коми ремонтируется кровля городского стационара, также идет замена окон и дверных блоков в здании поликлиники.
По словам главы Коми, работы по подготовке необходимой инфраструктуры к отопительному сезону планируется завершить "в ближайшую неделю", а школа будет готова к работе 20 сентября. При этом, по его словам, темпы восстановительных работ в школе наращиваются, чтобы период дистанционного обучения детей был минимальным.
Уйба добавил также, что жители города Ровеньки искренне признательны за помощь.
"Я постоянно на улицах встречаюсь с жителями Ровеньков на наших объектах, и жители подходят и благодарят, даже не зная, что я губернатор, (но) зная, что в Ровеньках работает Республика Коми", - заключил он.
В июне глава Коми и глава администрации города Ровеньки в ЛНР
Андрей Рубанцов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, региональные специалисты помогут подготовить городское хозяйство к отопительному сезону, а школы - к новому учебному году.