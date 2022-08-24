https://ria.ru/20220824/rovenki-1811950528.html

Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР

Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР - РИА Новости, 24.08.2022

Глава Коми рассказал о ходе восстановительных работ в подшефном городе ЛНР

Специалисты из Республики Коми готовят к учебному году школу и детские сады подшефного города Ровеньки Луганской Народной Республики, ремонтируют котельные и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:28

2022-08-24T20:28

2022-08-24T20:28

общество

жкх

луганская народная республика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Специалисты из Республики Коми готовят к учебному году школу и детские сады подшефного города Ровеньки Луганской Народной Республики, ремонтируют котельные и теплотрассы, а также восстанавливают здания городской больницы и поликлиники, рассказал глава российского региона Владимир Уйба.Уйба добавил также, что силами специалистов из Коми ремонтируется кровля городского стационара, также идет замена окон и дверных блоков в здании поликлиники.По словам главы Коми, работы по подготовке необходимой инфраструктуры к отопительному сезону планируется завершить "в ближайшую неделю", а школа будет готова к работе 20 сентября. При этом, по его словам, темпы восстановительных работ в школе наращиваются, чтобы период дистанционного обучения детей был минимальным.Уйба добавил также, что жители города Ровеньки искренне признательны за помощь."Я постоянно на улицах встречаюсь с жителями Ровеньков на наших объектах, и жители подходят и благодарят, даже не зная, что я губернатор, (но) зная, что в Ровеньках работает Республика Коми", - заключил он.В июне глава Коми и глава администрации города Ровеньки в ЛНР Андрей Рубанцов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, региональные специалисты помогут подготовить городское хозяйство к отопительному сезону, а школы - к новому учебному году.

https://ria.ru/20220822/sotrudnichestvo-1811425140.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жкх, луганская народная республика