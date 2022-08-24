https://ria.ru/20220824/rosturizm-1811771640.html

Ростуризм выделит 638 миллионов рублей на фестивали и праздники в регионах

Ростуризм выделит 638 миллионов рублей на фестивали и праздники в регионах - РИА Новости, 24.08.2022

Ростуризм выделит 638 миллионов рублей на фестивали и праздники в регионах

Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год, сообщила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:56

2022-08-24T13:56

2022-08-24T13:57

туризм

туризм

зарина догузова

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.Гранты получат 36 регионов на сумму 638 миллионов рублей. Список победителей опубликован на сайте Ростуризма."Напомню, что субсидию можно было направить на следующие расходы:организовать площадку для проведения мероприятия, разработать креативную концепцию и программу, анонсировать мероприятие в СМИ, оснастить площадку необходимым для проведения оборудованием", – напомнила Зарина Догузова.По ее словам, Ростуризм получил 134 заявки от 57 субъектов России. Победить могло не более одно мероприятия от каждого субъекта.К участию допускались праздники, собирающие не менее 10 тысяч зрителей и с бесплатным посещением. Кроме того, не менее 30 процентов финансирования проведения мероприятия должно производиться из внебюджетных средствМаксимальная сумма господдержки, согласно правилам, составляла 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220823/rosturizm-1811531003.html

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Лана Баева

туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, фестивали, праздники