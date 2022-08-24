https://ria.ru/20220824/remont-1811797747.html

До 2025 года в Липецкой области капитально отремонтируют 60 школ

До 2025 года в Липецкой области капитально отремонтируют 60 школ - РИА Новости, 24.08.2022

До 2025 года в Липецкой области капитально отремонтируют 60 школ

В Липецкой области до 2025 года капитально отремонтируют более 60 школ – их модернизируют и переоборудуют, чтобы больше внимания уделять развитию IT-навыков у... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:43

2022-08-24T12:43

2022-08-24T12:43

липецкая область

школы

ремонт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. В Липецкой области до 2025 года капитально отремонтируют более 60 школ – их модернизируют и переоборудуют, чтобы больше внимания уделять развитию IT-навыков у школьников, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам прошедшего в области регионального педагогического форума."Мы планируем ремонтировать школы в городах и сёлах и переоснащать их. Дети должны учиться в достойных условиях, а педагогам необходима хорошая материальная база", – отметил глава региона.Кроме этого, Артамонов рассказал о возрождении лагеря "Прометей" - одного из самых больших оздоровительных центров для круглогодичного отдыха детей в регионе. Долгое время "Прометей" был ведомственным учреждением, однако недавно перешёл на баланс области и в ближайшем будущем должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи. В качестве основного направления рассматривается развитие IT-специализации и создание на базе лагеря интеллект-центра.

https://ria.ru/20220824/artamonov-1811797133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школы, ремонт, игорь артамонов