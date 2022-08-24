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Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии - РИА Новости, 24.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220824/razrabotchiki-1811883567.html
Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии
Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии - РИА Новости, 24.08.2022
Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии
Российский фонд развития информационных технологий организовал отбор российского облачного программного обеспечения. При этом компании-разработчики из... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:40
2022-08-24T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий организовал отбор российского облачного программного обеспечения. При этом компании-разработчики из Подмосковья смогут вернуть 50% стоимости затрат на лицензию благодаря участию в конкурсе, сообщил телеканал "360"."Федеральная мера поддержки была запущена осенью 2021 года. Компании — производители ПО могут компенсировать 50% затрат на лицензию, а представители малого и среднего бизнеса — приобрести отечественное ПО в два раза дешевле. В 2022 году ПО со скидкой уже приобрели порядка семи тысяч подмосковных предпринимателей. Больше всего — представители сферы торговли", — рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Меру поддержки предоставляет Российский фонд развития информационных технологий в ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика". Основными требованиями к ПО для участия в конкурсе являются включение в реестр российского ПО и использование ПО посредством облачного хранилища. Также оно должно повышать эффективность бизнес-процессов предприятий.Правообладателей ПО для получения субсидий отбирают в онлайн-режиме.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:40 24.08.2022
 

Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии

© РИА Новости / Максим БогодвидМолодые люди за компьютерами
Молодые люди за компьютерами - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий организовал отбор российского облачного программного обеспечения. При этом компании-разработчики из Подмосковья смогут вернуть 50% стоимости затрат на лицензию благодаря участию в конкурсе, сообщил телеканал "360".
"Федеральная мера поддержки была запущена осенью 2021 года. Компании — производители ПО могут компенсировать 50% затрат на лицензию, а представители малого и среднего бизнеса — приобрести отечественное ПО в два раза дешевле. В 2022 году ПО со скидкой уже приобрели порядка семи тысяч подмосковных предпринимателей. Больше всего — представители сферы торговли", — рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Меру поддержки предоставляет Российский фонд развития информационных технологий в ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика". Основными требованиями к ПО для участия в конкурсе являются включение в реестр российского ПО и использование ПО посредством облачного хранилища. Также оно должно повышать эффективность бизнес-процессов предприятий.
Правообладателей ПО для получения субсидий отбирают в онлайн-режиме.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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