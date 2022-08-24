https://ria.ru/20220824/razrabotchiki-1811883567.html

Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии

Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии - РИА Новости, 24.08.2022

Разработчики МО смогут компенсировать половину стоимости лицензии

Российский фонд развития информационных технологий организовал отбор российского облачного программного обеспечения. При этом компании-разработчики из... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:40

2022-08-24T16:40

2022-08-24T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий организовал отбор российского облачного программного обеспечения. При этом компании-разработчики из Подмосковья смогут вернуть 50% стоимости затрат на лицензию благодаря участию в конкурсе, сообщил телеканал "360"."Федеральная мера поддержки была запущена осенью 2021 года. Компании — производители ПО могут компенсировать 50% затрат на лицензию, а представители малого и среднего бизнеса — приобрести отечественное ПО в два раза дешевле. В 2022 году ПО со скидкой уже приобрели порядка семи тысяч подмосковных предпринимателей. Больше всего — представители сферы торговли", — рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Меру поддержки предоставляет Российский фонд развития информационных технологий в ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика". Основными требованиями к ПО для участия в конкурсе являются включение в реестр российского ПО и использование ПО посредством облачного хранилища. Также оно должно повышать эффективность бизнес-процессов предприятий.Правообладателей ПО для получения субсидий отбирают в онлайн-режиме.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)