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Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811608650.html
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха - РИА Новости, 24.08.2022
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:04
2022-08-24T05:04
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
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куда поехать
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1914 пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них (27 процентов) настроен на каникулы недалеко от дома. Добираться до места отпуска они готовы не больше, чем пару-тройку часов.Чуть меньше, 22 процента путешественников, согласны проехать до 12 часов. Около суток на дорогу в одну сторону могут выделить 25 процентов респондентов. И только девять процентов не против добираться до места отдыха два-три дня.Согласились провести в дороге целую неделю 17 процентов туристов, то есть каждый шестой. Правда, отдельно подчеркнули, что, приложив столько усилий, хотят увидеть в результате что-то действительно стоящее.
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новости - туризм, туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
05:04 24.08.2022
 
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха

Туту.ру: каждый шестой путешественник готов добираться до места отдыха неделю

© Depositphotos / gstockstudioДевушки в машине
Девушки в машине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Depositphotos / gstockstudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1914 пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них (27 процентов) настроен на каникулы недалеко от дома. Добираться до места отпуска они готовы не больше, чем пару-тройку часов.
Чуть меньше, 22 процента путешественников, согласны проехать до 12 часов. Около суток на дорогу в одну сторону могут выделить 25 процентов респондентов. И только девять процентов не против добираться до места отдыха два-три дня.
Согласились провести в дороге целую неделю 17 процентов туристов, то есть каждый шестой. Правда, отдельно подчеркнули, что, приложив столько усилий, хотят увидеть в результате что-то действительно стоящее.
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