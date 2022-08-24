https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811608650.html
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха - РИА Новости, 24.08.2022
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:04
2022-08-24T05:04
2022-08-24T05:04
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1914 пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них (27 процентов) настроен на каникулы недалеко от дома. Добираться до места отпуска они готовы не больше, чем пару-тройку часов.Чуть меньше, 22 процента путешественников, согласны проехать до 12 часов. Около суток на дорогу в одну сторону могут выделить 25 процентов респондентов. И только девять процентов не против добираться до места отдыха два-три дня.Согласились провести в дороге целую неделю 17 процентов туристов, то есть каждый шестой. Правда, отдельно подчеркнули, что, приложив столько усилий, хотят увидеть в результате что-то действительно стоящее.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха
Туту.ру: каждый шестой путешественник готов добираться до места отдыха неделю
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1914 пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них (27 процентов) настроен на каникулы недалеко от дома. Добираться до места отпуска они готовы не больше, чем пару-тройку часов.
Чуть меньше, 22 процента путешественников, согласны проехать до 12 часов. Около суток на дорогу в одну сторону могут выделить 25 процентов респондентов. И только девять процентов не против добираться до места отдыха два-три дня.
Согласились провести в дороге целую неделю 17 процентов туристов, то есть каждый шестой. Правда, отдельно подчеркнули, что, приложив столько усилий, хотят увидеть в результате что-то действительно стоящее.