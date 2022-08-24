https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811608650.html

Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха

Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха - РИА Новости, 24.08.2022

Туристы рассказали, сколько времени готовы добираться до места отдыха

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T05:04

2022-08-24T05:04

2022-08-24T05:04

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1914 пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них (27 процентов) настроен на каникулы недалеко от дома. Добираться до места отпуска они готовы не больше, чем пару-тройку часов.Чуть меньше, 22 процента путешественников, согласны проехать до 12 часов. Около суток на дорогу в одну сторону могут выделить 25 процентов респондентов. И только девять процентов не против добираться до места отдыха два-три дня.Согласились провести в дороге целую неделю 17 процентов туристов, то есть каждый шестой. Правда, отдельно подчеркнули, что, приложив столько усилий, хотят увидеть в результате что-то действительно стоящее.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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