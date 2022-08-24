https://ria.ru/20220824/produkty-1811720957.html

СКЦ разрешил выход из Одессы двум судам с зерном для Ливии и Нидерландов

СКЦ разрешил выход из Одессы двум судам с зерном для Ливии и Нидерландов - РИА Новости, 24.08.2022

СКЦ разрешил выход из Одессы двум судам с зерном для Ливии и Нидерландов

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти из порта Одессы двум судам, которые доставят зерно в Ливию и Нидерланды. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:32

2022-08-24T03:32

2022-08-24T09:34

украина

одесса

ливия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

ООН, 24 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти из порта Одессы двум судам, которые доставят зерно в Ливию и Нидерланды.Речь идет о балкерах Ganosaya, направляющемся в Ливию c 16,5 тысячи тонн кукурузы, и Zhe Hai 505, который отвезет в Роттердам 29,6 тысячи тонн рапса.Кроме того, СКЦ завершил досмотр трех сухогрузов, идущих с Украины (Da Liang, Filyoz и Foyle), и трех направляющихся туда (Daytona Dynamic, Eneida и Silver Lady). Все они получили разрешение на движение.Сегодня инспекторы планируют досмотреть шесть судов, следующих в украинские порты (Sealock, Lady Zehma, Lady Aillar, Melina, Canopus и Michalis), и три — отбывающих (Kubrosli Y, Maranta, Great Arsenal).По состоянию на 23 августа, общий тоннаж зерна и продовольствия, вывезенных из Одессы, Черноморска и Южного, составляет 723 886 тонн.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220823/provokatsii-1811663857.html

https://ria.ru/20220823/rossiya-1811667245.html

украина

одесса

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесса, ливия, оон