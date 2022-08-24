03:32 24.08.2022 (обновлено: 09:34 24.08.2022)
СКЦ разрешил выход из Одессы двум судам с зерном для Ливии и Нидерландов
СКЦ разрешил выход из Одессы двум судам с зерном для отправки в Ливию и Нидерланды
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
ООН, 24 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти из порта Одессы двум судам, которые доставят зерно в Ливию и Нидерланды.
"Центр санкционировал движение двух судов, перевозящих в общей сложности 46,1 тысячи тонн зерна в рамках черноморской зерновой инициативы," — заявили в центре.
Кроме того, СКЦ завершил досмотр трех сухогрузов, идущих с Украины (Da Liang, Filyoz и Foyle), и трех направляющихся туда (Daytona Dynamic, Eneida и Silver Lady). Все они получили разрешение на движение.
Сегодня инспекторы планируют досмотреть шесть судов, следующих в украинские порты (Sealock, Lady Zehma, Lady Aillar, Melina, Canopus и Michalis), и три — отбывающих (Kubrosli Y, Maranta, Great Arsenal).
По состоянию на 23 августа, общий тоннаж зерна и продовольствия, вывезенных из Одессы, Черноморска и Южного, составляет 723 886 тонн.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.