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Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией - РИА Новости, 24.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220824/pravitelstvo-1811971559.html
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией - РИА Новости, 24.08.2022
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией
Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:49
2022-08-24T23:49
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
белоруссия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.МИД России поручено осуществить от имени правительства обмен соответствующими нотами, уточняется в распоряжении.
https://ria.ru/20220817/tsifrovizatsiya-1810316441.html
россия
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здоровье - общество, россия, белоруссия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия
23:49 24.08.2022
 
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией

Правительство одобрило предложение о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
МИД России поручено осуществить от имени правительства обмен соответствующими нотами, уточняется в распоряжении.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияБелоруссия
 
 
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