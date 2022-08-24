https://ria.ru/20220824/pravitelstvo-1811971559.html

Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией

Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией - РИА Новости, 24.08.2022

Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией

Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:49

2022-08-24T23:49

2022-08-24T23:49

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

белоруссия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.МИД России поручено осуществить от имени правительства обмен соответствующими нотами, уточняется в распоряжении.

https://ria.ru/20220817/tsifrovizatsiya-1810316441.html

россия

белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, белоруссия