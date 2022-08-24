https://ria.ru/20220824/pravitelstvo-1811971559.html
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией - РИА Новости, 24.08.2022
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией
Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:49
2022-08-24T23:49
2022-08-24T23:49
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808301086_0:165:3051:1881_1920x0_80_0_0_079efd87137450e240ac1cc2a1db45b5.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Правительство России приняло предложение Минздрава РФ о заключении соглашения с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.МИД России поручено осуществить от имени правительства обмен соответствующими нотами, уточняется в распоряжении.
https://ria.ru/20220817/tsifrovizatsiya-1810316441.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808301086_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_7cb32323bfea0ae856b9c74692527359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, белоруссия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия
Правительство одобрило взаимное признание COVID-сертификатов с Белоруссией
Правительство одобрило предложение о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией