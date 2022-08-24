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Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией - РИА Новости, 24.08.2022
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией
Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:34
2022-08-24T17:34
2022-08-24T17:37
россия
белоруссия
витебская область
происшествия
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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба минлесхоза республики."Белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий. Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона."В данный момент проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html
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россия, белоруссия, витебская область, происшествия
Россия, Белоруссия, Витебская область, Происшествия
17:34 24.08.2022 (обновлено: 17:37 24.08.2022)
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией
Белорусские лесники усилили охрану граничащих с Россией территорий из-за лесных пожаров