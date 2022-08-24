Рейтинг@Mail.ru
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811909808.html
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией - РИА Новости, 24.08.2022
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией
Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:34
2022-08-24T17:37
россия
белоруссия
витебская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_59c25a0eab52a4209d169bce3743e9e7.jpg
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба минлесхоза республики."Белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий. Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона."В данный момент проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html
россия
белоруссия
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_b847ed6485e9a1df2aa71426bade2788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, витебская область, происшествия
Россия, Белоруссия, Витебская область, Происшествия
17:34 24.08.2022 (обновлено: 17:37 24.08.2022)
 
Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией

Белорусские лесники усилили охрану граничащих с Россией территорий из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДым от природного пожара
Дым от природного пожара - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дым от природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба минлесхоза республики.
"Белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий. Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона.
"В данный момент проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:21
Крупные лесные пожары в России в 2017-2022 годах
 
РоссияБелоруссияВитебская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала