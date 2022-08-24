https://ria.ru/20220824/pozhary-1811909808.html

Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией

Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией - РИА Новости, 24.08.2022

Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией

Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:34

2022-08-24T17:34

2022-08-24T17:37

россия

белоруссия

витебская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_59c25a0eab52a4209d169bce3743e9e7.jpg

МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба минлесхоза республики."Белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий. Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона."В данный момент проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html

россия

белоруссия

витебская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, витебская область, происшествия