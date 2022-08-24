https://ria.ru/20220824/pozhary-1811825803.html

Владимирская область готова к возможным лесным пожарам

Владимирская область готова к возможным лесным пожарам - РИА Новости, 24.08.2022

Владимирская область готова к возможным лесным пожарам

Владимирская область готова к возможному переходу лесных пожаров из соседних регионов, но пока серьезной угрозы нет, заявил журналистам замначальника ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:33

происшествия

владимирская область

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:289:2850:1892_1920x0_80_0_0_62ad84182e40f0af31186520b4f861c1.jpg

ВЛАДИМИР, 24 авг – РИА Новости. Владимирская область готова к возможному переходу лесных пожаров из соседних регионов, но пока серьезной угрозы нет, заявил журналистам замначальника ГУ МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов.Ранее в ГУ МЧС по Владимирской области сообщили РИА Новости, что в регионе ощущаются смог и запах гари от пожаров в соседней Рязанской области. Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал журналистам, что в настоящее время крупный пожар в Рязанской области находится в 23 километрах от Владимирской области, распространяется он в сторону Шатурского района Московской области, на северо-запад."Мониторится обстановка в соседних регионах, где происходят лесные пожары и возможны переходы на территорию Владимирской области. Сейчас угрозы нет Владимирской области", - сказал журналистам Арбузов.При этом он уточнил, что в ближайшие два дня возможна смена ветра, и тогда обстановка может измениться.По словам Евгения Малышева, власти региона превентивно запросили помощь военных."Сегодня утром было подписано письмо губернатором на имя командующего Западным военным округом на возможное привлечение сил и средств имеющихся на территории Владимирской области воинских частей. Но пока в этом необходимости нет", - отметил Малышев, добавив, что власти получили согласие от военных.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811819651.html

владимирская область

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)