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Владимирская область готова к возможным лесным пожарам - РИА Новости, 24.08.2022
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Владимирская область готова к возможным лесным пожарам
Владимирская область готова к возможным лесным пожарам - РИА Новости, 24.08.2022
Владимирская область готова к возможным лесным пожарам
Владимирская область готова к возможному переходу лесных пожаров из соседних регионов, но пока серьезной угрозы нет, заявил журналистам замначальника ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:17
2022-08-24T14:33
происшествия
владимирская область
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИМИР, 24 авг – РИА Новости. Владимирская область готова к возможному переходу лесных пожаров из соседних регионов, но пока серьезной угрозы нет, заявил журналистам замначальника ГУ МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов.Ранее в ГУ МЧС по Владимирской области сообщили РИА Новости, что в регионе ощущаются смог и запах гари от пожаров в соседней Рязанской области. Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал журналистам, что в настоящее время крупный пожар в Рязанской области находится в 23 километрах от Владимирской области, распространяется он в сторону Шатурского района Московской области, на северо-запад."Мониторится обстановка в соседних регионах, где происходят лесные пожары и возможны переходы на территорию Владимирской области. Сейчас угрозы нет Владимирской области", - сказал журналистам Арбузов.При этом он уточнил, что в ближайшие два дня возможна смена ветра, и тогда обстановка может измениться.По словам Евгения Малышева, власти региона превентивно запросили помощь военных."Сегодня утром было подписано письмо губернатором на имя командующего Западным военным округом на возможное привлечение сил и средств имеющихся на территории Владимирской области воинских частей. Но пока в этом необходимости нет", - отметил Малышев, добавив, что власти получили согласие от военных.
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происшествия, владимирская область, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:17 24.08.2022 (обновлено: 14:33 24.08.2022)
 
Владимирская область готова к возможным лесным пожарам

Замначальника ГУ МЧС по Владимирской области Арбузов заявил, что регион готов к пожарам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
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ВЛАДИМИР, 24 авг – РИА Новости. Владимирская область готова к возможному переходу лесных пожаров из соседних регионов, но пока серьезной угрозы нет, заявил журналистам замначальника ГУ МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов.
Ранее в ГУ МЧС по Владимирской области сообщили РИА Новости, что в регионе ощущаются смог и запах гари от пожаров в соседней Рязанской области. Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал журналистам, что в настоящее время крупный пожар в Рязанской области находится в 23 километрах от Владимирской области, распространяется он в сторону Шатурского района Московской области, на северо-запад.
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"Мониторится обстановка в соседних регионах, где происходят лесные пожары и возможны переходы на территорию Владимирской области. Сейчас угрозы нет Владимирской области", - сказал журналистам Арбузов.
При этом он уточнил, что в ближайшие два дня возможна смена ветра, и тогда обстановка может измениться.
"Все готовы для приближения пожаров, наша группировка МЧС совместно с владимирским лесхозом готовы их встречать", - сказал Арбузов.
По словам Евгения Малышева, власти региона превентивно запросили помощь военных.
"Сегодня утром было подписано письмо губернатором на имя командующего Западным военным округом на возможное привлечение сил и средств имеющихся на территории Владимирской области воинских частей. Но пока в этом необходимости нет", - отметил Малышев, добавив, что власти получили согласие от военных.
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