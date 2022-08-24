13:30 24.08.2022 (обновлено: 16:24 24.08.2022)
Путин: в России нет препятствий для быстрого реагирования на лесные пожары
Путин заявил, что в России нет препятствий для быстрого реагирования на лесные пожары
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ликвидации природных пожаров
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ликвидации природных пожаров
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Никаких проблем для оперативного реагирования на лесные пожары в России нет, вопрос в организации работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что хотя внимание сейчас приковано к событиям в Донбассе, нужно решать и другие вопросы.
"Вся страна основное внимание сосредоточила на тех событиях, которые происходят по освобождению Донецкой республики, стабилизации в Луганской народной республике и так далее. Но жизнь идет, возникают и другие вопросы", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
"Хочу подчеркнуть: у нас для реагирования на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы. Здесь просто нет никаких проблем - все заранее предусмотрено, и в наличии все есть. Вопрос только в организации работы", - отметил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.