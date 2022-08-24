https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811000.html

Путин: в России нет препятствий для быстрого реагирования на лесные пожары

Путин: в России нет препятствий для быстрого реагирования на лесные пожары - РИА Новости, 24.08.2022

Путин: в России нет препятствий для быстрого реагирования на лесные пожары

Никаких проблем для оперативного реагирования на лесные пожары в России нет, вопрос в организации работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:30

2022-08-24T13:30

2022-08-24T16:24

россия

владимир путин

происшествия

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Никаких проблем для оперативного реагирования на лесные пожары в России нет, вопрос в организации работы, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что хотя внимание сейчас приковано к событиям в Донбассе, нужно решать и другие вопросы."Вся страна основное внимание сосредоточила на тех событиях, которые происходят по освобождению Донецкой республики, стабилизации в Луганской народной республике и так далее. Но жизнь идет, возникают и другие вопросы", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ."Хочу подчеркнуть: у нас для реагирования на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы. Здесь просто нет никаких проблем - все заранее предусмотрено, и в наличии все есть. Вопрос только в организации работы", - отметил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

https://ria.ru/20220824/smog-1811806417.html

россия

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, происшествия, донбасс, луганская народная республика