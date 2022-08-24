https://ria.ru/20220824/pozhary-1811798641.html

В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин

В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин

Сил и средств в Рязанской области более чем достаточно для ликвидации пожаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:47

2022-08-24T12:47

2022-08-24T16:23

россия

рязанская область

происшествия

сергей собянин

природные пожары в россии

москва

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сил и средств в Рязанской области более чем достаточно для ликвидации пожаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."По собственной инициативе мы выделили 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров, и сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров", - заявил Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.Ситуация с пожарами в Рязанской области становится более контролируемой, в течение 1-2 суток пожар должен быть локализован, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Сегодня уже ситуация более контролируемой становится. Я считаю, что в течение суток - двое пожар долен быть локализован", - сказал он.

https://ria.ru/20220824/moskva-1811797393.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, рязанская область, происшествия, сергей собянин, природные пожары в россии, москва, владимир путин