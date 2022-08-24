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В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
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В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин
В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин
Сил и средств в Рязанской области более чем достаточно для ликвидации пожаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:47
2022-08-24T16:23
россия
рязанская область
происшествия
сергей собянин
природные пожары в россии
москва
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сил и средств в Рязанской области более чем достаточно для ликвидации пожаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."По собственной инициативе мы выделили 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров, и сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров", - заявил Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.Ситуация с пожарами в Рязанской области становится более контролируемой, в течение 1-2 суток пожар должен быть локализован, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Сегодня уже ситуация более контролируемой становится. Я считаю, что в течение суток - двое пожар долен быть локализован", - сказал он.
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россия, рязанская область, происшествия, сергей собянин, природные пожары в россии, москва, владимир путин
Россия, Рязанская область, Происшествия, Сергей Собянин, Природные пожары в России, Москва, Владимир Путин
12:47 24.08.2022 (обновлено: 16:23 24.08.2022)
 
В Рязанской области достаточно сил для борьбы с пожарами, заявил Собянин

Собянин: в Рязанской области более чем достаточно сил и средств для ликвидации пожаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ перед тушением природного пожара в Рязанской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ перед тушением природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ перед тушением природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сил и средств в Рязанской области более чем достаточно для ликвидации пожаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По собственной инициативе мы выделили 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров, и сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров", - заявил Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Ситуация с пожарами в Рязанской области становится более контролируемой, в течение 1-2 суток пожар должен быть локализован, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня уже ситуация более контролируемой становится. Я считаю, что в течение суток - двое пожар долен быть локализован", - сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:41
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РоссияРязанская областьПроисшествияСергей СобянинПриродные пожары в РоссииМоскваВладимир Путин
 
 
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