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Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков - РИА Новости, 24.08.2022
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Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков
Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков - РИА Новости, 24.08.2022
Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков
Лесной пожар в Рязанской области должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован - в течение одной-двух недель, доложил врио губернатора региона... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:21
2022-08-24T12:27
рязанская область
владимир путин
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован - в течение одной-двух недель, доложил врио губернатора региона Павел Малков."Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трех дней, и ликвидирован в срок от одной до двух недель", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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рязанская область, владимир путин, россия, природные пожары в россии
Рязанская область, Владимир Путин, Россия, Природные пожары в России
12:21 24.08.2022 (обновлено: 12:27 24.08.2022)
 
Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков

Малков: лесной пожар в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован - в течение одной-двух недель, доложил врио губернатора региона Павел Малков.
"Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трех дней, и ликвидирован в срок от одной до двух недель", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:12
Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
 
Рязанская областьВладимир ПутинРоссияПриродные пожары в России
 
 
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