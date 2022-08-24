https://ria.ru/20220824/pozhary-1811790469.html

Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков

Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков - РИА Новости, 24.08.2022

Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель, заявил Малков

Лесной пожар в Рязанской области должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован - в течение одной-двух недель, доложил врио губернатора региона... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:21

2022-08-24T12:21

2022-08-24T12:27

рязанская область

владимир путин

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован - в течение одной-двух недель, доложил врио губернатора региона Павел Малков."Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трех дней, и ликвидирован в срок от одной до двух недель", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811787137.html

рязанская область

россия

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рязанская область, владимир путин, россия, природные пожары в россии