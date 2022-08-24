https://ria.ru/20220824/pozhary-1811787137.html
Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами - РИА Новости, 24.08.2022
Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:12
2022-08-24T12:12
2022-08-24T16:23
россия
владимир путин
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить."Я прошу Дмитрия Юрьевича Григоренко, который назначен председателем правительственной комиссии, созданной для ликвидации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории отдельных субъектов, посетить эти регионы, где самая сложная и напряженная ситуация, лично посмотреть, что там происходит, сделать необходимые предложения и по итогам доложить", - сказал Путин на совещании о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах РФ.Григоренко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров. Днем ранее комиссия провела первое заседание.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786858.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f5f2da6cc5919b1a3c3d58a7e00f2d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, природные пожары в россии
Россия, Владимир Путин, Природные пожары в России
12:12 24.08.2022 (обновлено: 16:23 24.08.2022)
Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами