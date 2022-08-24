https://ria.ru/20220824/pozhary-1811787137.html

Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами

Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами - РИА Новости, 24.08.2022

Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами

Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:12

2022-08-24T12:12

2022-08-24T16:23

россия

владимир путин

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить."Я прошу Дмитрия Юрьевича Григоренко, который назначен председателем правительственной комиссии, созданной для ликвидации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории отдельных субъектов, посетить эти регионы, где самая сложная и напряженная ситуация, лично посмотреть, что там происходит, сделать необходимые предложения и по итогам доложить", - сказал Путин на совещании о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах РФ.Григоренко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров. Днем ранее комиссия провела первое заседание.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786858.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, природные пожары в россии