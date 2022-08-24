https://ria.ru/20220824/pozhary-1811746563.html
В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле Бисерово
В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле Бисерово - РИА Новости, 24.08.2022
В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле Бисерово
Лесной пожар ликвидировали возле населенного пункта Бисерово на востоке Московской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:31
2022-08-24T10:31
2022-08-24T11:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесной пожар ликвидировали возле населенного пункта Бисерово на востоке Московской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства."Вчера в 12.30 камерами видеонаблюдения был обнаружен лесной пожар вблизи населенного пункта Бисерово. На тушении было задействовано 21 единица техники и 47 человек личного состава лесопожарных формирований Комлесхоза и МЧС", - сказано в сообщении.Отмечается, что по всему периметру пожара была произведена опашка бульдозером и осуществлена проливка - пожар был локализован и в последующем ликвидирован. Причиной возгорания стал человеческий фактор."Сегодня ночью проводилось наблюдение за территорией и кромкой пожара в связи с зафиксированными единичными точками тления. Уже в 7 утра наши лесные пожарные начали проливать участки, которые вызывают опасение по возобновлению пожара", - приводят в сообщении слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811683685.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
10:31 24.08.2022 (обновлено: 11:09 24.08.2022)
В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле Бисерово
Возле населенного пункта Бисерово в Подмосковье удалось ликвидировать лесной пожар