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Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья - РИА Новости, 24.08.2022
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Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья
Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья - РИА Новости, 24.08.2022
Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в Бурятии, Туве, Якутии и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:51
2022-08-24T02:51
происшествия
астраханская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в Бурятии, Туве, Якутии и Забайкалье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется вероятность формирований пыльных бурь в Астраханской области и Калмыкии.
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происшествия, астраханская область, природные пожары в россии
Происшествия, Астраханская область, Природные пожары в России
02:51 24.08.2022
 
Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья

Высший уровень пожарной опасности грозит большинству регионов ЦФО и Приволжья

© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий ЭлЛесные пожары в поселках Республики Марий Эл
Лесные пожары в поселках Республики Марий Эл - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий Эл
Лесные пожары в поселках Республики Марий Эл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в Бурятии, Туве, Якутии и Забайкалье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Из-за условий погоды прогнозируются чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на территории Курганской области, Забайкальского края, республик Тыва, Бурятия и Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). Аналогичная ситуация складывается на европейской части страны — в большинстве субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов, на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Северо-Западном федеральном округе в Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется вероятность формирований пыльных бурь в Астраханской области и Калмыкии.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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ПроисшествияАстраханская областьПриродные пожары в России
 
 
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