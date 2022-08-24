Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья
Высший уровень пожарной опасности грозит большинству регионов ЦФО и Приволжья
Лесные пожары в поселках Республики Марий Эл. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в Бурятии, Туве, Якутии и Забайкалье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Из-за условий погоды прогнозируются чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на территории Курганской области, Забайкальского края, республик Тыва, Бурятия и Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). Аналогичная ситуация складывается на европейской части страны — в большинстве субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов, на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Северо-Западном федеральном округе в Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется вероятность формирований пыльных бурь в Астраханской области и Калмыкии.