https://ria.ru/20220824/pozhary-1811719551.html

Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья

Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья - РИА Новости, 24.08.2022

Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО и Приволжья

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в Бурятии, Туве, Якутии и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:51

2022-08-24T02:51

2022-08-24T02:51

происшествия

астраханская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в Бурятии, Туве, Якутии и Забайкалье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется вероятность формирований пыльных бурь в Астраханской области и Калмыкии.

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811693705.html

астраханская область

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2022

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происшествия, астраханская область, природные пожары в россии