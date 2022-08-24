https://ria.ru/20220824/pozhar-1811967000.html

В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар

В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар - РИА Новости, 24.08.2022

В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар

Пожар произошел на складе в поселке Тучково Рузского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:52

2022-08-24T22:52

2022-08-24T22:52

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар произошел на складе в поселке Тучково Рузского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."Московская область. В 20.25 поступило сообщение о возгорании в складском здании по адресу Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Партизан. Строение металлическое, площадь возгорания на данный момент составляет 750 квадратных метров. Общая площадь склада 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.В 21.47 пожар на площади 750 квадратных метров удалось локализовать, передает пресс-служба.В 22.14 открытое горение было полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."Тучково: в 22.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению было привлечено 57 человек и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20220824/pozhar-1811931292.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)