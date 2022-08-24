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В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар - РИА Новости, 24.08.2022
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В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар
В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар - РИА Новости, 24.08.2022
В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар
Пожар произошел на складе в поселке Тучково Рузского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:52
2022-08-24T22:52
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар произошел на складе в поселке Тучково Рузского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."Московская область. В 20.25 поступило сообщение о возгорании в складском здании по адресу Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Партизан. Строение металлическое, площадь возгорания на данный момент составляет 750 квадратных метров. Общая площадь склада 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.В 21.47 пожар на площади 750 квадратных метров удалось локализовать, передает пресс-служба.В 22.14 открытое горение было полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."Тучково: в 22.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению было привлечено 57 человек и 19 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:52 24.08.2022
 
В поселке Тучково в Московской области на складе произошел пожар

На складе в поселке Тучково в Московской области произошел пожар, огонь удалось потушить

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар произошел на складе в поселке Тучково Рузского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Московская область. В 20.25 поступило сообщение о возгорании в складском здании по адресу Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Партизан. Строение металлическое, площадь возгорания на данный момент составляет 750 квадратных метров. Общая площадь склада 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В 21.47 пожар на площади 750 квадратных метров удалось локализовать, передает пресс-служба.
"Тучково: в 21.47 локализация на площади 750 квадратных метров... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 22.14 открытое горение было полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Тучково: в 22.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению было привлечено 57 человек и 19 единиц техники.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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