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При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погиб человек

При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 24.08.2022

При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погиб человек

При пожаре в торгово-складском комплексе в Москве, предварительно, один человек погиб и двое пострадали, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:52

2022-08-24T18:52

2022-08-24T23:16

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. При пожаре в торгово-складском комплексе в Москве, предварительно, один человек погиб и двое пострадали, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Ранее стало известно, что на складе на северо-востоке Москвы произошел пожар. По последним данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут более 150 человек."Двадцать четвертого августа в торгово-складском комплексе, расположенном в Сигнальном проезде в Москве, произошло возгорание. В результате, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медучреждение", — сказала Иванова.В здании частично обрушилась кровля.Иванова также сообщила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ее ход проконтролирует столичная прокуратура.К 18:33 по московскому времени пожар локализовали на площади 1500 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе МЧС, в 20:25 возгорание удалось потушить.СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины при пожаре по части 1 статьи 109 УК — причинение смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы. Видео МЧС России При пожаре на складе на северо-востоке Москвы предварительно погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил столичный главк СК. Площадь пожара уже увеличилась до 1,2 тыс "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-24T18:52 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)