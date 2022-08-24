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Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали
Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 24.08.2022
Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали
Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:47
2022-08-24T18:47
2022-08-24T18:48
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России."В 18.33 пожар в складском здании на Сигнальном проезде, 16, строение 127 локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы. Видео МЧС России
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы предварительно погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил столичный главк СК. Площадь пожара уже увеличилась до 1,2 тыс "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2022-08-24T18:47
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:47 24.08.2022 (обновлено: 18:48 24.08.2022)
Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали
МЧС: пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали на площади 1,5 тысячи квадратов