https://ria.ru/20220824/pozhar-1811930288.html

Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали

Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 24.08.2022

Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали

Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:47

2022-08-24T18:47

2022-08-24T18:48

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811922832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3dd6a968e91408fb5e719bb2d78e7a6.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России."В 18.33 пожар в складском здании на Сигнальном проезде, 16, строение 127 локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы. Видео МЧС России При пожаре на складе на северо-востоке Москвы предварительно погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил столичный главк СК. Площадь пожара уже увеличилась до 1,2 тыс "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-24T18:47 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)