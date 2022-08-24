https://ria.ru/20220824/pozhar-1811922415.html

Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов

Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов - РИА Новости, 24.08.2022

Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов

Площадь пожара в трехэтажном здании склада на северо-востоке Москвы увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:19

2022-08-24T18:19

2022-08-24T18:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара в трехэтажном здании склада на северо-востоке Москвы увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненным данным, площадь пожара возросла 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы. Видео МЧС России При пожаре на складе на северо-востоке Москвы предварительно погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил столичный главк СК. Площадь пожара уже увеличилась до 1,2 тыс "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-24T18:19 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия