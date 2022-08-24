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Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов
Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов - РИА Новости, 24.08.2022
Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов
Площадь пожара в трехэтажном здании склада на северо-востоке Москвы увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:19
2022-08-24T18:19
2022-08-24T18:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара в трехэтажном здании склада на северо-востоке Москвы увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненным данным, площадь пожара возросла 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы. Видео МЧС России
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы предварительно погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил столичный главк СК. Площадь пожара уже увеличилась до 1,2 тыс "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2022-08-24T18:19
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москва, происшествия
18:19 24.08.2022 (обновлено: 18:44 24.08.2022)
Площадь пожара на московском складе достигла 1,2 тысячи квадратов
Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы увеличилась до 1,2 тысячи квадратов