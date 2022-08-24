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На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие
На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.08.2022
На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие
Три человека пострадали, по предварительным данным, при пожаре на складе на северо-востоке Москвы, площадь возгорания - 150 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:29
2022-08-24T17:29
2022-08-24T18:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при пожаре на складе на северо-востоке Москвы, площадь возгорания - 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара в трехэтажном складском здании на Сигнальном проезде составляет около 150 квадратных метров.По данным спасателей, в результате пожара есть пострадавшие, но сколько именно - официально пока не сообщается.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
17:29 24.08.2022 (обновлено: 18:16 24.08.2022)
На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие
Экстренные службы: три человека пострадали при пожаре на складе на северо-востоке Москвы