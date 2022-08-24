https://ria.ru/20220824/pozhar-1811907998.html

На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие

На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.08.2022

На северо-востоке Москвы загорелся склад, есть пострадавшие

Три человека пострадали, по предварительным данным, при пожаре на складе на северо-востоке Москвы, площадь возгорания - 150 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:29

2022-08-24T17:29

2022-08-24T18:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при пожаре на складе на северо-востоке Москвы, площадь возгорания - 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара в трехэтажном складском здании на Сигнальном проезде составляет около 150 квадратных метров.По данным спасателей, в результате пожара есть пострадавшие, но сколько именно - официально пока не сообщается.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва