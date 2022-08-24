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В Геленджике локализовали лесной пожар
В Геленджике локализовали лесной пожар - РИА Новости, 24.08.2022
В Геленджике локализовали лесной пожар
Лесной пожар, возникший в среду на территории Геленджика на Кубани, локализован на площади 1,2 гектара, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю журналистам. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:09
2022-08-24T17:09
2022-08-24T17:22
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Лесной пожар, возникший в среду на территории Геленджика на Кубани, локализован на площади 1,2 гектара, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю журналистам.Пожар возник в районе села Марьина Роща в Геленджике днем в среду на площади порядка 0,8 гектара."В 15.45 пожар локализован на площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении.К ликвидации возгорания привлечены 28 человек личного состава и 10 единиц техники от системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, от МЧС России - девять человек личного состава и три единицы техники.
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происшествия, геленджик, россия, марьина роща, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Геленджик, Россия, Марьина роща, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
17:09 24.08.2022 (обновлено: 17:22 24.08.2022)
В Геленджике локализовали лесной пожар
МЧС: в Геленджике локализовали лесной пожар на площади более гектара