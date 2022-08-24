https://ria.ru/20220824/posol-1811804520.html

Посол в Японии призвал Токио поспособствовать прекращению атак на ЗАЭС

Посол в Японии призвал Токио поспособствовать прекращению атак на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Посол в Японии призвал Токио поспособствовать прекращению атак на ЗАЭС

Посол России в Японии Михаил Галузин призвал официальный Токио как руководство единственной в мире страны, пострадавшей от атомного оружия, сделать все... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:06

2022-08-24T13:06

2022-08-24T13:06

в мире

япония

россия

запорожская аэс

вооруженные силы украины

оон

санкции в отношении россии

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин призвал официальный Токио как руководство единственной в мире страны, пострадавшей от атомного оружия, сделать все возможное для прекращения атак украинских военных на Запорожскую АЭС и предотвращения нависшей над Европой катастрофы.Так глава российской дипмиссии прокомментировал слова генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно в ответ на просьбу журналистов озвучить официальную позицию властей Японии по ситуации на Запорожской АЭС и действиях российской стороны. В ходе ответа Мацуно вновь подчеркнул "недопустимость и непростительность" действий РФ."В связи с высказываниями генсекретаря кабинета министров Японии Мацуно 24 августа насчет военной спецоперации России на Украине хотели бы отметить, что Запорожскую АЭС обстреливают вооруженные силы Украины, а не нашей страны. Соответствующие доказательства были в большом количестве представлены российской стороной на заседании Совета Безопасности ООН 23 августа", - говорится в заявлении Галузина, обнародованном на странице российского посольства в соцсетях.Посол РФ в Японии также подчеркнул, что "формулировки о насилии и варварских действиях, которыми изобиловало заявление генсека кабмина", необходимо адресовать "именно киевскому режиму"."Тем более, что нынешние украинские власти, столь ревностно поддерживаемые Японией, в присущей нацистам манере с 2014 года осуществляли геноцид в отношении мирного населения Востока Украины (ныне – Донецкая и Луганская Народные Республики) с использованием авиации и тяжелой артиллерии. Надеемся, что правительство Японии как единственной в мире страны, пострадавшей от атомного (напомним - американского) оружия, сделает все возможное для прекращения атак ВСУ на Запорожскую АЭС и предотвращения нависшей сегодня над Европой катастрофы", - добавил дипломат.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220824/zaes-1811749520.html

https://ria.ru/20220823/zakharova-1811693982.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, оон, санкции в отношении россии, хирокадзу мацуно