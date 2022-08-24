Посол в Японии призвал Токио поспособствовать прекращению атак на ЗАЭС
Посол России в Японии призвал Токио поспособствовать прекращению украинских атак на ЗАЭС
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин призвал официальный Токио как руководство единственной в мире страны, пострадавшей от атомного оружия, сделать все возможное для прекращения атак украинских военных на Запорожскую АЭС и предотвращения нависшей над Европой катастрофы.
Так глава российской дипмиссии прокомментировал слова генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно в ответ на просьбу журналистов озвучить официальную позицию властей Японии по ситуации на Запорожской АЭС и действиях российской стороны. В ходе ответа Мацуно вновь подчеркнул "недопустимость и непростительность" действий РФ.
"В связи с высказываниями генсекретаря кабинета министров Японии Мацуно 24 августа насчет военной спецоперации России на Украине хотели бы отметить, что Запорожскую АЭС обстреливают вооруженные силы Украины, а не нашей страны. Соответствующие доказательства были в большом количестве представлены российской стороной на заседании Совета Безопасности ООН 23 августа", - говорится в заявлении Галузина, обнародованном на странице российского посольства в соцсетях.
Посол РФ в Японии также подчеркнул, что "формулировки о насилии и варварских действиях, которыми изобиловало заявление генсека кабмина", необходимо адресовать "именно киевскому режиму".
"Тем более, что нынешние украинские власти, столь ревностно поддерживаемые Японией, в присущей нацистам манере с 2014 года осуществляли геноцид в отношении мирного населения Востока Украины (ныне – Донецкая и Луганская Народные Республики) с использованием авиации и тяжелой артиллерии. Надеемся, что правительство Японии как единственной в мире страны, пострадавшей от атомного (напомним - американского) оружия, сделает все возможное для прекращения атак ВСУ на Запорожскую АЭС и предотвращения нависшей сегодня над Европой катастрофы", - добавил дипломат.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.