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Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной - РИА Новости, 24.08.2022
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Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной
Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной - РИА Новости, 24.08.2022
Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной
Несмотря на замедленные темпы продвижения российской армии на Украине ради минимизации жертв, помощь США Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:52
2022-08-24T17:22
в мире
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россия
донбасс
сергей шойгу
владимир путин
сша
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несмотря на замедленные темпы продвижения российской армии на Украине ради минимизации жертв, помощь США Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom."Наша поддержка сможет лишь потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток. Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины", — заметил офицер.Макгрегор также подчеркнул, что президент России Владимир Путин с самого начала придерживался плана наносить минимальные разрушения, даже если бы это привело к затягиванию конфликта."Он сдерживает себя &lt;…&gt; ожидая, что мы передумаем", — заключил полковник.Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населенияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html
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в мире, украина, россия, донбасс, сергей шойгу, владимир путин, сша
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Шойгу, Владимир Путин, США
15:52 24.08.2022 (обновлено: 17:22 24.08.2022)
 
Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной

Полковник США Макгрегор: поддержка США не поможет Украине остановить российскую армию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несмотря на замедленные темпы продвижения российской армии на Украине ради минимизации жертв, помощь США Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
"Наша поддержка сможет лишь потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток. Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины", — заметил офицер.
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Макгрегор также подчеркнул, что президент России Владимир Путин с самого начала придерживался плана наносить минимальные разрушения, даже если бы это привело к затягиванию конфликта.
"Он сдерживает себя <…> ожидая, что мы передумаем", — заключил полковник.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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