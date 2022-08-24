https://ria.ru/20220824/polkovnik-1811860696.html

Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной

Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной - РИА Новости, 24.08.2022

Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной

Несмотря на замедленные темпы продвижения российской армии на Украине ради минимизации жертв, помощь США Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:52

2022-08-24T15:52

2022-08-24T17:22

в мире

украина

россия

донбасс

сергей шойгу

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808734080_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9752bf7d7bd615232857a4da2146f6ea.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несмотря на замедленные темпы продвижения российской армии на Украине ради минимизации жертв, помощь США Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom."Наша поддержка сможет лишь потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток. Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины", — заметил офицер.Макгрегор также подчеркнул, что президент России Владимир Путин с самого начала придерживался плана наносить минимальные разрушения, даже если бы это привело к затягиванию конфликта."Он сдерживает себя <…> ожидая, что мы передумаем", — заключил полковник.Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населенияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

украина

россия

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, донбасс, сергей шойгу, владимир путин, сша