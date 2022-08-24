15:52 24.08.2022 (обновлено: 17:22 24.08.2022)
Американский полковник назвал тактику Путина на Украине беспроигрышной
Полковник США Макгрегор: поддержка США не поможет Украине остановить российскую армию
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несмотря на замедленные темпы продвижения российской армии на Украине ради минимизации жертв, помощь США Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
"Наша поддержка сможет лишь потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток. Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины", — заметил офицер.
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Макгрегор также подчеркнул, что президент России Владимир Путин с самого начала придерживался плана наносить минимальные разрушения, даже если бы это привело к затягиванию конфликта.
"Он сдерживает себя <…> ожидая, что мы передумаем", — заключил полковник.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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