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Власти Москвы направили предупреждения предприятиям из-за метеоусловий
Власти Москвы направили предупреждения предприятиям из-за метеоусловий - РИА Новости, 24.08.2022
Власти Москвы направили предупреждения предприятиям из-за метеоусловий
Власти Москвы направили предприятиям столицы предупреждения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства в связи с неблагоприятными... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:59
2022-08-24T16:59
2022-08-24T16:59
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общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Москвы направили предприятиям столицы предупреждения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства в связи с неблагоприятными метеоусловиями 24 и 25 августа, сообщается в Telegram-канале "Мосэкомониторинга".Отмечается, что, по прогнозу метеорологов с 18.00 24 августа и до 10.00 25 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия."На основании поступившей информации от ФГБУ "Центральное УГМС", в соответствии с которой на территории города Москвы ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в адрес предприятий – природопользователей города Москвы департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности", - говорится в сообщении.
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москва, общество, погода, мосэкомониторинг
Москва, Общество, Погода, Мосэкомониторинг
Власти Москвы направили предупреждения предприятиям из-за метеоусловий
Столичные власти направили предупреждения предприятиям из-за ухудшения метеоусловий