https://ria.ru/20220824/pogoda-1811788382.html
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе - РИА Новости, 24.08.2022
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе
Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:17
2022-08-24T12:17
2022-08-24T16:23
россия
рязанская область
происшествия
владимир путин
природные пожары в россии
павел малков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:289:2850:1892_1920x0_80_0_0_62ad84182e40f0af31186520b4f861c1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел Малков."Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Погода крайне неблагоприятная: днем температура доходит до 33 градусов, достаточно сильный ветер, вчера в зоне распространения пожара доходил до 17-18 метров в секунду. Осадков не было и в ближайшее время не ожидается", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786858.html
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_577aa8daf69b8fa4ba773fee01ffe27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязанская область, происшествия, владимир путин, природные пожары в россии, павел малков
Россия, Рязанская область, Происшествия, Владимир Путин, Природные пожары в России, Павел Малков
12:17 24.08.2022 (обновлено: 16:23 24.08.2022)
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе
Врио главы Рязанской области Малков доложил Путину о неблагоприятной погоде в регионе