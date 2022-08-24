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Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе - РИА Новости, 24.08.2022
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Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе - РИА Новости, 24.08.2022
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе
Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:17
2022-08-24T16:23
россия
рязанская область
происшествия
владимир путин
природные пожары в россии
павел малков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел Малков."Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Погода крайне неблагоприятная: днем температура доходит до 33 градусов, достаточно сильный ветер, вчера в зоне распространения пожара доходил до 17-18 метров в секунду. Осадков не было и в ближайшее время не ожидается", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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россия, рязанская область, происшествия, владимир путин, природные пожары в россии, павел малков
Россия, Рязанская область, Происшествия, Владимир Путин, Природные пожары в России, Павел Малков
12:17 24.08.2022 (обновлено: 16:23 24.08.2022)
 
Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе

Врио главы Рязанской области Малков доложил Путину о неблагоприятной погоде в регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел Малков.
"Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Погода крайне неблагоприятная: днем температура доходит до 33 градусов, достаточно сильный ветер, вчера в зоне распространения пожара доходил до 17-18 метров в секунду. Осадков не было и в ближайшее время не ожидается", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:12
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
 
РоссияРязанская областьПроисшествияВладимир ПутинПриродные пожары в РоссииПавел Малков
 
 
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