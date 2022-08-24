https://ria.ru/20220824/pogoda-1811788382.html

Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе

Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе - РИА Новости, 24.08.2022

Врио главы Рязанской области доложил о неблагоприятной погоде в регионе

Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:17

2022-08-24T12:17

2022-08-24T16:23

россия

рязанская область

происшествия

владимир путин

природные пожары в россии

павел малков

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Погода в Рязанской области, где горят леса, крайне неблагоприятная: сильный ветер, осадков не было и не ожидается, доложил врио губернатора региона Павел Малков."Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Погода крайне неблагоприятная: днем температура доходит до 33 градусов, достаточно сильный ветер, вчера в зоне распространения пожара доходил до 17-18 метров в секунду. Осадков не было и в ближайшее время не ожидается", - сказал Малков на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786858.html

россия

рязанская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, рязанская область, происшествия, владимир путин, природные пожары в россии, павел малков