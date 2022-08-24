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На Украине с 24 февраля погибли 5614 мирных жителей, сообщили в ООН - РИА Новости, 24.08.2022
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На Украине с 24 февраля погибли 5614 мирных жителей, сообщили в ООН
На Украине с 24 февраля погибли 5614 мирных жителей, сообщили в ООН - РИА Новости, 24.08.2022
На Украине с 24 февраля погибли 5614 мирных жителей, сообщили в ООН
С 24 февраля на Украине погибли 5614 гражданских, 7946 были ранены, заявила на заседании СБ замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:13
2022-08-24T19:17
в мире
здоровье - общество
владимир путин
денис пушилин
донецкая народная республика
мид днр
оон
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ООН, 24 авг – РИА Новости. С 24 февраля на Украине погибли 5614 гражданских, 7946 были ранены, заявила на заседании СБ замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло."За прошедший 181 день управление верховного комиссара по правам человека зафиксировало 13 560 потерь среди гражданского населения: 5 614 убитыми и 7 946 ранеными. Это только подтвержденные данные", - сказала ДиКарло, не уточнив, сколько из них погибли и были ранены в ДНР и ЛНР.По ее словам, ООН обеспокоена положением военнопленных с обеих сторон. "Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. Необходим беспрепятственный доступ Международного Комитета Красного Креста ко всем местам содержания пленных", - указала ДиКарло.Она также указала, что в ООН "обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют судить украинских военнопленных в ходе так называемого международного трибунала в Мариуполе". По словам ДиКарло, любой трибунал должен обеспечивать защиту, "предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811729198.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, мид днр, оон, украина, россия
В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, МИД ДНР, ООН, Украина, Россия
19:13 24.08.2022 (обновлено: 19:17 24.08.2022)
 
На Украине с 24 февраля погибли 5614 мирных жителей, сообщили в ООН

ООН: с 24 февраля на Украине погибли 5614 мирных жителей, 7946 ранены

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Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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ООН, 24 авг – РИА Новости. С 24 февраля на Украине погибли 5614 гражданских, 7946 были ранены, заявила на заседании СБ замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"За прошедший 181 день управление верховного комиссара по правам человека зафиксировало 13 560 потерь среди гражданского населения: 5 614 убитыми и 7 946 ранеными. Это только подтвержденные данные", - сказала ДиКарло, не уточнив, сколько из них погибли и были ранены в ДНР и ЛНР.
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По ее словам, ООН обеспокоена положением военнопленных с обеих сторон. "Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. Необходим беспрепятственный доступ Международного Комитета Красного Креста ко всем местам содержания пленных", - указала ДиКарло.
Она также указала, что в ООН "обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют судить украинских военнопленных в ходе так называемого международного трибунала в Мариуполе". По словам ДиКарло, любой трибунал должен обеспечивать защиту, "предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
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