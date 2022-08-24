https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811831616.html
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2022
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье
Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:33
2022-08-24T14:33
2022-08-24T14:33
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона."За время работы горячей линии по паллиативной помощи поступила почти 1 тысяча звонков. Сотрудниками центра было госпитализировано 50 пациентов в паллиативные отделения и организовано около 200 выездов патронажных бригад для оказания медпомощи на дому", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811630898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество