https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811831616.html

Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье

Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2022

Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье

Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:33

2022-08-24T14:33

2022-08-24T14:33

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона."За время работы горячей линии по паллиативной помощи поступила почти 1 тысяча звонков. Сотрудниками центра было госпитализировано 50 пациентов в паллиативные отделения и организовано около 200 выездов патронажных бригад для оказания медпомощи на дому", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811630898.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество