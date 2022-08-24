Рейтинг@Mail.ru
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811831616.html
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2022
Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье
Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:33
2022-08-24T14:33
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона."За время работы горячей линии по паллиативной помощи поступила почти 1 тысяча звонков. Сотрудниками центра было госпитализировано 50 пациентов в паллиативные отделения и организовано около 200 выездов патронажных бригад для оказания медпомощи на дому", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811630898.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
14:33 24.08.2022
 

Почти тысяча звонков поступило на линию паллиативной помощи в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Почти тысяча звонков поступило на горячую линию по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
"За время работы горячей линии по паллиативной помощи поступила почти 1 тысяча звонков. Сотрудниками центра было госпитализировано 50 пациентов в паллиативные отделения и организовано около 200 выездов патронажных бригад для оказания медпомощи на дому", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 17:15Новости Подмосковья
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала