https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811968298.html

В США анонсировали скорые поставки оружия Украине в рамках нового транша

В США анонсировали скорые поставки оружия Украине в рамках нового транша - РИА Новости, 24.08.2022

В США анонсировали скорые поставки оружия Украине в рамках нового транша

Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил в среду заместитель РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:06

2022-08-24T23:06

2022-08-24T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.Ранее в среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато