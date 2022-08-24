23:06 24.08.2022 (обновлено: 23:08 24.08.2022)
В США анонсировали скорые поставки оружия Украине в рамках нового транша
Пентагон: поставки оружия Украине в рамках нового транша начнутся через несколько месяцев
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.
"Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет", - сказал Кол в ходе брифинга для журналистов.
Ранее в среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.