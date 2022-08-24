https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811813400.html

США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ

США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022

США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ

США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:37

2022-08-24T13:37

2022-08-24T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона.По его словам, Вашингтон снабжал Украину переносным оружием, таким как ПЗРК "Стингер" и противотанковые комплексы "Джавелин", которые, как пишет газета, могут быть использованы "для подпольного сопротивления", поскольку США считали, что "Россия быстро одержит победу над Украиной".Как отмечает издание, оборудование и боеприпасы для артиллерии у украинских войск были ограничены, что "вынудило США и их союзников пополнить запасы Киева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811760945.html

https://ria.ru/20220819/istrebitel-1810864993.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, сша