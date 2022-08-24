https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811813400.html
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ
США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:37
2022-08-24T13:37
2022-08-24T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона.По его словам, Вашингтон снабжал Украину переносным оружием, таким как ПЗРК "Стингер" и противотанковые комплексы "Джавелин", которые, как пишет газета, могут быть использованы "для подпольного сопротивления", поскольку США считали, что "Россия быстро одержит победу над Украиной".Как отмечает издание, оборудование и боеприпасы для артиллерии у украинских войск были ограничены, что "вынудило США и их союзников пополнить запасы Киева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811760945.html
https://ria.ru/20220819/istrebitel-1810864993.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ
WP: США сначала поставляли Киеву лишь переносное оружие, ожидая, что он быстро проиграет