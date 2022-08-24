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США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811813400.html
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ
США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:37
2022-08-24T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона.По его словам, Вашингтон снабжал Украину переносным оружием, таким как ПЗРК "Стингер" и противотанковые комплексы "Джавелин", которые, как пишет газета, могут быть использованы "для подпольного сопротивления", поскольку США считали, что "Россия быстро одержит победу над Украиной".Как отмечает издание, оборудование и боеприпасы для артиллерии у украинских войск были ограничены, что "вынудило США и их союзников пополнить запасы Киева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811760945.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
13:37 24.08.2022
 
США сначала поставляли Киеву только переносное оружие, пишут СМИ

WP: США сначала поставляли Киеву лишь переносное оружие, ожидая, что он быстро проиграет

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона.
По его словам, Вашингтон снабжал Украину переносным оружием, таким как ПЗРК "Стингер" и противотанковые комплексы "Джавелин", которые, как пишет газета, могут быть использованы "для подпольного сопротивления", поскольку США считали, что "Россия быстро одержит победу над Украиной".
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Шойгу заявил, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт
Как отмечает издание, оборудование и боеприпасы для артиллерии у украинских войск были ограничены, что "вынудило США и их союзников пополнить запасы Киева".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
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