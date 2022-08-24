https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине

"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине - РИА Новости, 24.08.2022

"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине

Вашингтон, вероятно, тайно передает Киеву мощное оружие. Об этом заявило американское издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Хотя публично власти РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

ввс сша

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон, вероятно, тайно передает Киеву мощное оружие. Об этом заявило американское издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Хотя публично власти США это отрицают. О том, что именно может быть в секретных поставках, — в материале РИА Новости.Проредить ПВОВ материале издания особый акцент на двух типах вооружений — противорадиолокационных боеприпасах HARM и оперативно-тактических ракетах ATACMS для РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Первые уже "засветились" в зоне боевых действий. AGM-88 HARM — ракета авиационного базирования, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО. Это не новый боеприпас. ВВС США приняли его на вооружение еще в 1983-м в качестве замены AGM-45 Shrike, использовавшихся во Вьетнаме. У HARM богатая история боевого применения. Этими ракетами американская авиация выводила из строя ливийские, иракские и югославские радары. Оружие зарекомендовало себя как надежное и точное.Принцип действия несложен. Летчик запускает ракету в примерный район расположения РЛС. "Умный" боеприпас реагирует на радиолокационное излучение и точно наводится на цель. Он запоминает координаты радара и способен поразить его, даже если противник все отключит. Для гарантии по одной цели выпускают от трех до пяти ракет.AGM-88 входит в боекомплект самолетов тактической авиации стран НАТО: A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark и Panavia Tornado. Теоретически ими можно оснастить украинские Су-27 и МиГ-29 — достаточно лишь немного доработать крепления-подвесы и бортовое радиоэлектронное оборудование. О поставках Киеву ракет HARM в Вашингтоне молчат. Однако в них есть смысл. Не секрет, что российская авиация и ПВО уничтожили много украинских летательных аппаратов. Счет сбитых БПЛА давно идет на сотни. Пентагон таким образом рассчитывает уравнять шансы.Длинная "рука"ATACMS Киев выпрашивает у Вашингтона уже давно. На словах Белый дом не раз отказывал, ссылаясь на нежелательность эскалации конфликта. Но спецслужбы ДНР сообщили минимум о двух ракетах, которые "находятся в зоне боевых действий". Правда, пока неизвестно, в каком варианте.В зависимости от модификации ATACMS поражает цели на дистанциях от 140 до 300 километров. Это значительно больше, чем у "Точки-У" — единственной оперативно-тактической ракеты на вооружении ВСУ, но не дотягивает до российских "Искандеров" с дальностью до 500 километров. Тем не менее ATACMS — более чем серьезное оружие.Ракету приняли на вооружение в 1991-м для замены ОТРК MGM-52 Lance. Боевое крещение состоялось во время "Бури в пустыне" — американцы выпустили по целям противника 32 боеприпаса. В операции "Иракская свобода" израсходовали уже 450. Буквально выкашивали целые опорные пункты одним залпом.У США есть ATACMS четырех типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несет осколочно-фугасную боевую часть. Три других комплектуются кассетными БЧ с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Их количество зависит от назначения. Так, 560-килограммовая головная часть ракеты MGM-140A несет 950 боевых элементов, тогда как MGM-164A — только 13 общей массой 268 килограммов.С ATACMS ВСУ получат возможность наносить удары не только по тыловым районам ДНР и ЛНР, но и вглубь территории России. Впрочем, российские зенитчики за полгода военной спецоперации хорошо научились сбивать украинские "Точки-У". Американская ракета — не более сложная цель, так как летит по предсказуемой траектории.Для точечных ударовЕще один боеприпас, о поставках которого Вашингтон не сообщал официально, — M982 Excalibur. О нем тоже упоминают западные СМИ."Экскалибур" входит в боекомплект натовских 155-миллиметровых гаубиц, таких как американские M777 и французские Caesar. И те и другие активно применяются ВСУ в Донбассе. Дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом превышает 30 километров и позволяет группировке, стоящей под Донецком, накрывать центр города. Армия ДНР ведет контрбатарейную борьбу — несколько пушек уничтожили. Но оставшихся хватает для ежедневных обстрелов столицы республики."Экскалибур" — это высокоточный боеприпас с комбинированной системой управления — спутниковой и инерциальной. В зависимости от модификации бьет на 30-60 километров. Вероятное отклонение — всего четыре метра.Сколько их получит Украина — большой вопрос. "Полные объемы во время боевых действий никто не раскроет, поэтому мы должны исходить из худших сценариев: более новых и смертоносных систем вооружений будет все больше", — поясняет директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.И украинские власти, и обычные военнослужащие ВСУ постоянно твердят, что Запад должен давать оружия больше. США и страны Европы в ответ указывают на "недопустимость эскалации". Значит, поставки и дальше будут строго дозированными.

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безопасность, сша, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, ввс сша