08:00 24.08.2022 (обновлено: 08:08 24.08.2022)
"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон, вероятно, тайно передает Киеву мощное оружие. Об этом заявило американское издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Хотя публично власти США это отрицают. О том, что именно может быть в секретных поставках, — в материале РИА Новости.
Проредить ПВО
В материале издания особый акцент на двух типах вооружений — противорадиолокационных боеприпасах HARM и оперативно-тактических ракетах ATACMS для РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Первые уже "засветились" в зоне боевых действий.
AGM-88 HARM — ракета авиационного базирования, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО. Это не новый боеприпас. ВВС США приняли его на вооружение еще в 1983-м в качестве замены AGM-45 Shrike, использовавшихся во Вьетнаме. У HARM богатая история боевого применения. Этими ракетами американская авиация выводила из строя ливийские, иракские и югославские радары. Оружие зарекомендовало себя как надежное и точное.
Принцип действия несложен. Летчик запускает ракету в примерный район расположения РЛС. "Умный" боеприпас реагирует на радиолокационное излучение и точно наводится на цель. Он запоминает координаты радара и способен поразить его, даже если противник все отключит. Для гарантии по одной цели выпускают от трех до пяти ракет.
AGM-88 HARM — ракета авиационного базирования, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО. Это не новый боеприпас. ВВС США приняли его на вооружение еще в 1983-м в качестве замены AGM-45 Shrike, использовавшихся во Вьетнаме. У HARM богатая история боевого применения. Этими ракетами американская авиация выводила из строя ливийские, иракские и югославские радары. Оружие зарекомендовало себя как надежное и точное.
Принцип действия несложен. Летчик запускает ракету в примерный район расположения РЛС. "Умный" боеприпас реагирует на радиолокационное излучение и точно наводится на цель. Он запоминает координаты радара и способен поразить его, даже если противник все отключит. Для гарантии по одной цели выпускают от трех до пяти ракет.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon RedfernВоеннослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon Redfern
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
AGM-88 входит в боекомплект самолетов тактической авиации стран НАТО: A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark и Panavia Tornado. Теоретически ими можно оснастить украинские Су-27 и МиГ-29 — достаточно лишь немного доработать крепления-подвесы и бортовое радиоэлектронное оборудование.
О поставках Киеву ракет HARM в Вашингтоне молчат. Однако в них есть смысл. Не секрет, что российская авиация и ПВО уничтожили много украинских летательных аппаратов. Счет сбитых БПЛА давно идет на сотни. Пентагон таким образом рассчитывает уравнять шансы.
Длинная "рука"
ATACMS Киев выпрашивает у Вашингтона уже давно. На словах Белый дом не раз отказывал, ссылаясь на нежелательность эскалации конфликта. Но спецслужбы ДНР сообщили минимум о двух ракетах, которые "находятся в зоне боевых действий". Правда, пока неизвестно, в каком варианте.
В зависимости от модификации ATACMS поражает цели на дистанциях от 140 до 300 километров. Это значительно больше, чем у "Точки-У" — единственной оперативно-тактической ракеты на вооружении ВСУ, но не дотягивает до российских "Искандеров" с дальностью до 500 километров. Тем не менее ATACMS — более чем серьезное оружие.
Ракету приняли на вооружение в 1991-м для замены ОТРК MGM-52 Lance. Боевое крещение состоялось во время "Бури в пустыне" — американцы выпустили по целям противника 32 боеприпаса. В операции "Иракская свобода" израсходовали уже 450. Буквально выкашивали целые опорные пункты одним залпом.
У США есть ATACMS четырех типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несет осколочно-фугасную боевую часть. Три других комплектуются кассетными БЧ с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Их количество зависит от назначения. Так, 560-килограммовая головная часть ракеты MGM-140A несет 950 боевых элементов, тогда как MGM-164A — только 13 общей массой 268 килограммов.
С ATACMS ВСУ получат возможность наносить удары не только по тыловым районам ДНР и ЛНР, но и вглубь территории России. Впрочем, российские зенитчики за полгода военной спецоперации хорошо научились сбивать украинские "Точки-У". Американская ракета — не более сложная цель, так как летит по предсказуемой траектории.
С ATACMS ВСУ получат возможность наносить удары не только по тыловым районам ДНР и ЛНР, но и вглубь территории России. Впрочем, российские зенитчики за полгода военной спецоперации хорошо научились сбивать украинские "Точки-У". Американская ракета — не более сложная цель, так как летит по предсказуемой траектории.
Для точечных ударов
Еще один боеприпас, о поставках которого Вашингтон не сообщал официально, — M982 Excalibur. О нем тоже упоминают западные СМИ.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
"Экскалибур" входит в боекомплект натовских 155-миллиметровых гаубиц, таких как американские M777 и французские Caesar.
И те и другие активно применяются ВСУ в Донбассе. Дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом превышает 30 километров и позволяет группировке, стоящей под Донецком, накрывать центр города. Армия ДНР ведет контрбатарейную борьбу — несколько пушек уничтожили. Но оставшихся хватает для ежедневных обстрелов столицы республики.
"Экскалибур" — это высокоточный боеприпас с комбинированной системой управления — спутниковой и инерциальной. В зависимости от модификации бьет на 30-60 километров. Вероятное отклонение — всего четыре метра.
И те и другие активно применяются ВСУ в Донбассе. Дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом превышает 30 километров и позволяет группировке, стоящей под Донецком, накрывать центр города. Армия ДНР ведет контрбатарейную борьбу — несколько пушек уничтожили. Но оставшихся хватает для ежедневных обстрелов столицы республики.
"Экскалибур" — это высокоточный боеприпас с комбинированной системой управления — спутниковой и инерциальной. В зависимости от модификации бьет на 30-60 километров. Вероятное отклонение — всего четыре метра.
Сколько их получит Украина — большой вопрос. "Полные объемы во время боевых действий никто не раскроет, поэтому мы должны исходить из худших сценариев: более новых и смертоносных систем вооружений будет все больше", — поясняет директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
И украинские власти, и обычные военнослужащие ВСУ постоянно твердят, что Запад должен давать оружия больше. США и страны Европы в ответ указывают на "недопустимость эскалации". Значит, поставки и дальше будут строго дозированными.