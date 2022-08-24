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Как на Украине боролись с оппозиционными политиками

Как на Украине боролись с оппозиционными политиками - РИА Новости, 24.08.2022

Как на Украине боролись с оппозиционными политиками

До 2014 года одним из наиболее массовых политических движений Украины была центристская Партия регионов. Организация выступала за партнерство с Россией и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:00

2022-08-24T09:00

2022-08-24T09:00

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

олег царев

александр харламов

николай азаров (политик)

россия

киев

правый сектор

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Суд да делоДо 2014 года одним из наиболее массовых политических движений Украины была центристская Партия регионов. Организация выступала за партнерство с Россией и предоставление государственного статуса русскому языку и традиционно пользовалась поддержкой на Востоке и Юге страны.После февральского переворота председатель партии Николай Азаров, занимавший пост главы правительства, был вынужден покинуть страну. Киев несколько раз объявлял политика в международный розыск, но в мае 2017 года Интерпол сообщил о том, что дело Азарова удалено из базы международной уголовной полиции.В октябре 2021 года экс-премьер-министр был заочно арестован "по подозрению в государственной измене". Этим преступлением Киев счел подписание Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет.Глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, как и Азаров, после свержения Януковича стал фигурантом нескольких уголовных дел. Его обвиняли, в частности, в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии в создании ЛНР. В июле 2016 года Ефремов был арестован. В СИЗО политик провел три года, после чего решением апелляционного суда был освобожден из-под стражи.Вторым номером в парламентском списке Партии регионов на выборах 2012 года была певица Таисия Повалий. 17 сентября 2014 года артистка вместе с депутатской группой "За мир и стабильность" посетила Госдуму России, после чего против нее было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины". В СМИ началась травля начинающего политика, друзья объявили ей холодную войну, в итоге Повалий уехала в Россию. В 2019 году певица хотела отметить 55-летие на родине, но стала получать угрозы от недоброжелателей. Радикально настроенные украинцы обещали расправиться с певицей и уничтожить ее семью."Проще запретить"В декабре 2015 года Киевский суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины на территории страны; ее имущество и другие активы были переданы государству. Ранее КПУ, не согласная с политикой новой власти, была лишена фракции в Верховной раде и фактически полностью отстранена от участия в политической жизни страны.Активистам Майдана было все равно, кто перед ними — мужчина или женщина. В апреле 2018 года представители неонацистской организации С14 у здания окружного суда Киева облили кефиром лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко. Видео нападения было опубликовано в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). "Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками на девятомая. За это получили приветик от С14. Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле", — говорилось в комментарии неонацистов к видео.На данный момент на Украине запрещены около двух десятков партий. В их числе "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция". В июле этот список попала "Счастливая Украина".Кулачное правосудиеПосле переворота власть Украина оказалась во власти толпы. Однажды националисты ворвались в избирательную комиссию города Ирпень под Киевом. Ее глава, Алексей Гаврилюк, якобы не хотел принимать документы на регистрацию кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко. На требование толпы уволиться Гаврилюк ответил отказом. Его, полураздетого и униженного, вынесли на улицу и заставили оформлять бумаги.Активисты Майдана, объединившись в движение "Честно", составили "реестр госизменников". Экстремисты заявили, что они сами, без суда и следствия, будут привлекать фигурантов списка "к ответственности". Свое слово они сдержали.В апреле 2014 года националисты жестоко избили кандидата в президенты, члена Партии регионов Олега Царева. Народный депутат был заблокирован вместе со своей командой в здании телеканала ICTV в Киеве, куда он приехал для участия в прямом эфире программы "Свобода слова". С большим трудом Олега Царева отбили от разъяренных боевиков сотрудники государственной охраны, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще один участник эфира не смог дойти до студии. Неизвестные высыпали пакет с мукой на голову "регионала" Михаила Добкина и плеснули ему в лицо зеленкой.Члена Партии регионов Владимира Сальдо, занимающего сейчас пост главы военно-гражданской администрации Херсонской области, обливали краской во время выступлений в Раде, "награждали" свиными ушами "за измену украинскому народу".Майдан вышел бакомОсенью 2014 года, накануне досрочных выборов в Раду, по Украине прокатилась волна показательных самосудов, названная в местной прессе на западный манер флешмобом Trash Bucket Challenge. По всей стране радикалы бросали в мусорные баки политиков и чиновников, заподозренных в сочувствии России и Донбассу. В соцсетях стала популярной шутка, в которой нет ничего смешного: "На предстоящих украинских выборах во время голосования в урны будут кидать не бюллетени, а сразу кандидатов".В октябре 2014 года анонимный источник в украинском МВД предоставил прессе ошеломляющую статистику: после Евромайдана зарегистрировано 87 случаев нападения на депутатов разных уровней, в том числе на 28 парламентариев Верховной рады. Большая часть жертв этого "флешмоба" — "регионалы".Депутат Рады от Партии регионов Нестор Шуфрич, входивший в посредническую группу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, не пожелал залезть в мусорный бак и оказал сопротивление, за что получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отряд милиции в это время стоял и смотрел, как радикалы избивают человека. Позже активисты "Правого сектора"* и националисты "Николаевского народного ополчения" закидали Шуфтича яйцами у здания областной госадминистрации. Депутат прибыл в Николаев для участия в пикете "Оппозиционного блока", на месте митинга его поджидали около сорока молодчиков.Представители движения "Нарния", принимавшего участие в Евромайдане, напали на кировоградского "регионала" Виталия Грушевского и окунули его в урну. Его однопартийца, мэра Харькова Геннадия Кернеса, от "грязевой ванны" спасла только выставленная на лестничной клетке охрана.Заместитель главы Ровенского облсовета Александр Данильчук вынужден был просидеть в куче мусора несколько минут, пока хулиганы его не отпустили. Политик рассказал, что его заставили залезть в бак под угрозой избиения. Нападавшие обвинили его в сотрудничестве с Партией регионов. В Тернополе сторонники "Правого сектора"* кинули в мусор коммуниста Александра Харламова.Сторонники так называемой люстрации искупали в нечистотах членов Черкасской областной рады — Владимира Вовченко и Александра Харламова, в Киеве было совершено нападение на парламентария Виктора Пилипишина, который собирался зарегистрироваться для участия в выборах. Его облили краской и забросали мусором. Представители "Правого сектора"* поймали депутата Виталия Журавского и засунули его в мусорный бак. Поводом для суда Линча стало то, что политик не голосовал за люстрационный законопроект.Иногда официальный Киев реагировал на беспредел. Главный милиционер страны Аваков, не выходя из онлайна, попросил в соцсети больше никого не бить: "Еще пару разбитых лиц — и Европа отвернется от нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже. Господа радикалы, не будьте маргинальными дебилами".Министру внутренних дел, которого больше беспокоил не нарушение закона, а сохранение имиджа страны, ответил депутат Ляшко: "Аваков — сам дебил! Сегодня патриоты Украины люстрируют через свалку регионалов, а завтра выкинут на свалку Авакова и ему подобных, которые, заняв свои должности, забыли, за что стоял Майдан".Прайс на люстрацию"Купание" в мусоре практически сразу же превратилось в бизнес, поделился информацией пользователь LiveJournal tipaeto. По его данным, неплохо зарабатывали на люстрации организаторы политических митингов, к которым можно было обратиться с просьбой кинуть в бак пару чиновников. Массовка для создания иллюзии народного гнева — 100 гривен человеко-час, плюс 500 гривен каждому из парней, которые бросают неугодного в мусор. Если ожидается потасовка, участие в массовке дорожает до 150 гривен и привлекаются профессиональные охранники, которым нужно заплатить 200–300 гривен. Итого: люстрация силами десяти "активистов" стоила 2200–2550 гривен. Это не считая стоимости аренды мусорного бака.Как выяснил пользователь tipaeto в ходе собственного расследования, радикалы не только брали заказы на "люстрирование", но и выдавали своего рода индульгенции — защиту от купания в мусорном баке. Конечно, тоже за деньги. В сети приводились такие расценки: "по тысяче долларов в месяц трем лидерам радикальных группировок, и можно публично о дружбе с Путиным заявлять, ничего не будет". Дополнительная опция — закидать жертву яйцами. Эта услуга входила в обязанности массовки при условии, что яйца предоставит заказчик.В реестре государственных предателей, составленном движением "Честно", 663 человека. Это судьи, правоохранители, депутаты, журналисты и просто "пророссийские пропагандисты". Как отмечается на сайте организации, прежде чем объявить кого-либо "предателем", активисты в сотрудничестве с правоохранительными органами и общественными организациями изучают деятельность "кандидата".Движение "Честно" утверждает, что "предоставляет гражданам объективную, беспристрастную и точную информацию о политиках и партиях", базируясь на принципах "уважения к правам человека". Казалось бы, речь идет о ценностях демократического общества и независимой экспертизе. Если бы не одно "но". Список "предателей" уж больно странный. Практически все фигуранты — представители Юго-Востока Украины и Крыма, а также политики, которые не согласны с курсом официального Киева.*Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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