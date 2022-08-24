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Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром - РИА Новости, 24.08.2022
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Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром
Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром - РИА Новости, 24.08.2022
Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром
Два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:04
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на сегодняшнее утро из украинского одесского порта вышли еще два корабля", - говорится в сообщении военного ведомства.Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщал, что продуктовая сделка действует без проблем, 33 корабля с сельхозпродукцией вышло из портов Украины.
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одесса, турция, цены на нефть, россия, оон
Одесса, Турция, Цены на нефть, Россия, ООН
13:04 24.08.2022 (обновлено: 13:26 24.08.2022)
 
Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром

Минобороны Турции: два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром

© AP Photo / David GoldmanСудно в порту Одессы
Судно в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Судно в порту Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на сегодняшнее утро из украинского одесского порта вышли еще два корабля", - говорится в сообщении военного ведомства.
Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщал, что продуктовая сделка действует без проблем, 33 корабля с сельхозпродукцией вышло из портов Украины.
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