https://ria.ru/20220824/odessa-1811804207.html

Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром

Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром - РИА Новости, 24.08.2022

Два судна с сельхозпродукцией покинули одесский порт утром

Два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:04

2022-08-24T13:04

2022-08-24T13:26

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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на сегодняшнее утро из украинского одесского порта вышли еще два корабля", - говорится в сообщении военного ведомства.Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщал, что продуктовая сделка действует без проблем, 33 корабля с сельхозпродукцией вышло из портов Украины.

https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810888568.html

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