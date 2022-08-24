https://ria.ru/20220824/novikombank-1811891431.html

Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей

Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей - РИА Новости, 24.08.2022

Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2022" более 30 соглашений с предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:59

2022-08-24T16:59

2022-08-24T16:59

новости компаний - экономика

форум "армия-2022"

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2022" более 30 соглашений с предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше 190 миллиардов рублей, сообщает банк.Соглашения предусматривают поддержку банка в реализации проектов в области гражданского авиастроения, судостроения, автопрома, цифровизации, создания качественной региональной инфраструктуры, направленных на формирование технологического суверенитета страны.В частности, подписаны соглашения о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Корпорацией "Иркут", Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), КРЭТ, ПАО "КАМАЗ", концерном "Уралвагонзавод", предприятиями Госкорпорации "Роскосмос", Корпорацией морского приборостроения и другими."Выполнение задач по замещению импортной продукции и технологий, ускорению цифровизации внутренних процессов, а также производству не только качественной, но и конкурентоспособной продукции возможно только при эффективной поддержке финансовых институтов. Задача Новикомбанка – предоставить финансирование с использованием всех доступных инструментов господдержки и льготных механизмов", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой. Так, банк реализует программу кредитования по льготной ставке для поддержки предприятий ОПК общим объемом 75 миллиардов рублей.Банк такде разработал гарантии на специальных условиях для участников проектов создания гражданских самолетов МС-21 и SSJ. По оценке Новикомбанка, совокупный эффект от разработанных им программ поддержки промышленности в 2022 году уже составил 7,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220822/novikombank-1811378140.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, форум "армия-2022", новикомбанк, россия