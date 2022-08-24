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Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей - РИА Новости, 24.08.2022
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Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей
Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей - РИА Новости, 24.08.2022
Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2022" более 30 соглашений с предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:59
2022-08-24T16:59
новости компаний - экономика
форум "армия-2022"
новикомбанк
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2022" более 30 соглашений с предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше 190 миллиардов рублей, сообщает банк.Соглашения предусматривают поддержку банка в реализации проектов в области гражданского авиастроения, судостроения, автопрома, цифровизации, создания качественной региональной инфраструктуры, направленных на формирование технологического суверенитета страны.В частности, подписаны соглашения о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Корпорацией "Иркут", Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), КРЭТ, ПАО "КАМАЗ", концерном "Уралвагонзавод", предприятиями Госкорпорации "Роскосмос", Корпорацией морского приборостроения и другими."Выполнение задач по замещению импортной продукции и технологий, ускорению цифровизации внутренних процессов, а также производству не только качественной, но и конкурентоспособной продукции возможно только при эффективной поддержке финансовых институтов. Задача Новикомбанка – предоставить финансирование с использованием всех доступных инструментов господдержки и льготных механизмов", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой. Так, банк реализует программу кредитования по льготной ставке для поддержки предприятий ОПК общим объемом 75 миллиардов рублей.Банк такде разработал гарантии на специальных условиях для участников проектов создания гражданских самолетов МС-21 и SSJ. По оценке Новикомбанка, совокупный эффект от разработанных им программ поддержки промышленности в 2022 году уже составил 7,5 миллиардов рублей.
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новости компаний - экономика, форум "армия-2022", новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Форум "Армия-2022", Новикомбанк, Россия
16:59 24.08.2022
 

Новикомбанк заключил на "Армии-2022" соглашения на 190 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2022" более 30 соглашений с предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше 190 миллиардов рублей, сообщает банк.
Соглашения предусматривают поддержку банка в реализации проектов в области гражданского авиастроения, судостроения, автопрома, цифровизации, создания качественной региональной инфраструктуры, направленных на формирование технологического суверенитета страны.
Новикомбанк: высокие технологии финансирования - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 18:02
Новикомбанк: высокие технологии финансирования
В частности, подписаны соглашения о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Корпорацией "Иркут", Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), КРЭТ, ПАО "КАМАЗ", концерном "Уралвагонзавод", предприятиями Госкорпорации "Роскосмос", Корпорацией морского приборостроения и другими.
"Выполнение задач по замещению импортной продукции и технологий, ускорению цифровизации внутренних процессов, а также производству не только качественной, но и конкурентоспособной продукции возможно только при эффективной поддержке финансовых институтов. Задача Новикомбанка – предоставить финансирование с использованием всех доступных инструментов господдержки и льготных механизмов", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

Так, банк реализует программу кредитования по льготной ставке для поддержки предприятий ОПК общим объемом 75 миллиардов рублей.
Банк такде разработал гарантии на специальных условиях для участников проектов создания гражданских самолетов МС-21 и SSJ. По оценке Новикомбанка, совокупный эффект от разработанных им программ поддержки промышленности в 2022 году уже составил 7,5 миллиардов рублей.
 
Новости компаний - ЭкономикаФорум "Армия-2022"НовикомбанкРоссия
 
 
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